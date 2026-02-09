David Gozalo, experto matemático: «La probabilidad real de ganar algo más que el reintegro en la Bonoloto no llega al 2%»

¿Quién no soñó alguna vez hacerse rico con un boleto de 50 céntimos? Sin embargo, esta posibilidad es una de las estadísticas más crudas de la lotería nacional. Los sorteos no son más que un cálculo de probabilidades donde el ciudadano suele llevar las de perder.

David Gozalo, un experto matemático e ingeniero aeronáutico, se propuso desmitificar qué posibilidades hay realmente de ganar la Bonoloto, uno de los juegos más populares de España. Según explica el divulgador en su análisis, la probabilidad de ganar algo sustancial se reduce a cifras que deberían «ganarse una reflexión» antes de volver a apostar.

¿Es rentable jugar a la Bonoloto? La respuesta del experto David Gozalo

La realidad es que la probabilidad real de obtener un premio que supere el simple reintegro en la Bonoloto no alcanza el 2 %. En concreto, David Gozalo, experto matemático, sitúa la cifra en un escaso e increíble 1,9 %.

Este porcentaje deja poco margen para el optimismo, si lo que se busca es algo más que recuperar la inversión inicial de la apuesta. La mayor parte de los boletos premiados, de hecho, se quedan en el reintegro, cuya probabilidad es del 10 %. Esta cifra suele maquillar el hecho de que el 88,1 % de las veces el jugador pierde todo lo apostado.

El concepto de esperanza matemática en el juego

Para entender por qué las cuentas no cuadran, este experto utiliza la esperanza matemática. Este concepto determina si una apuesta es justa o si, a largo plazo, el destino inevitable es el déficit.

Para calcularla, se multiplica cada premio posible por su opción de suceder y se le resta el coste de la participación. Basados en los datos de David Gozalo en su vídeo de YouTube, la esperanza de este sorteo es de -0,1674 euros. Esto implica que, de media, un ciudadano pierde unos 16 céntimos cada vez que decide participar en la Bonoloto.

Sin embargo, el sistema se vuelve más complejo conforme se escala en las categorías:

Seis aciertos , tiene una opción de ganar entre casi 14 millones de jugadas.

, tiene una opción de ganar entre casi 14 millones de jugadas. Cinco más complementario , puede salir de una entre 2 millones de posibilidades.

, puede salir de una entre 2 millones de posibilidades. Tres aciertos es el premio más «asequible» tras el reintegro, con una posiblidad entre 57.

La ley de los grandes números

Entonces, ¿por qué siempre hay alguien que siempre gana la Bonoloto si es tan complicado hacerlo? El ingeniero aeronáutico David Gozalo alude a la ley de los grandes números.

Al participar millones de personas, lo estadísticamente improbable acaba sucediendo en algún punto del país y, por ende, un español termina saliendo beneficiado. No es que el juego sea generoso, es que el volumen de intentos fuerza la aparición del suceso raro.

Aunque la ilusión de ser el siguiente ganador sea el motor del sorteo, las matemáticas no mienten y dejan claro que el azar es, ante todo, un negocio de esperanza negativa.

Una vez, un profesor universitario comentó en una de mis clases que la necesidad de una sociedad puede medirse en base a las filas de personas que hay en las casas de lotería. Quizás estaba en lo cierto.