David Gozalo, matemático español: «Cuando juegas a la Bonoloto tienes un 88% de probabilidad de no ganar nada»

Jugar a la Bonoloto implica un boleto barato, una combinación rápida y la sensación de que, por poco que sea, puede llegar a tocarte. El problema es que esa intuición no siempre encaja con los números.

Así lo aclara David Gozalo, matemático español, en uno de sus vídeos de YouTube. En él analiza las probabilidades reales de ganar y lo que ocurre cuando juegas una y otra vez durante años.

A partir del concepto de esperanza matemática, Gozalo explica qué probabilidades tienes de ganar, cuánto dinero se mueve en cada sorteo y qué significa todo eso para tu bolsillo a largo plazo.

Qué dicen las matemáticas sobre las probabilidades de ganar la Bonoloto

La Bonoloto funciona con una mecánica simple: eliges seis números de un total de 49. El problema aparece cuando miras cuántas combinaciones posibles existen. Son casi 14 millones. Eso significa que, si juegas una sola combinación, tus opciones de acertar los seis números son de una entre casi 14 millones.

A medida que bajas el número de aciertos exigidos, la probabilidad mejora. Acertar cinco números, o cuatro, es mucho más probable que llevarte el premio máximo. Incluso el reintegro sale una de cada diez veces. El matiz está en cuánto se gana realmente cuando eso ocurre.

Aquí entra en juego la esperanza matemática, que no es más que el balance entre lo que puedes ganar y lo que pierdes, teniendo en cuenta todas las probabilidades. Se trata del mismo razonamiento que usarías para saber si un juego es justo o no.

Cuando Gozalo hace el cálculo completo, sumando todas las probabilidades y restando el coste del boleto, el resultado es que cada vez que juegas a la Bonoloto pierdes, de media, unos 16 céntimos. No siempre, pero sí a largo plazo.

Ese dato se explica por otro número clave: tienes un 88,1% de probabilidades de no ganar absolutamente nada. Dentro del 11,9% restante, la mayoría de las veces solo recuperas el dinero con el reintegro. La probabilidad de ganar algo más es de apenas un 1,9%.

Cómo aplicar las matemáticas para jugar a la lotería con cabeza

Entender el trasfondo de las probabilidades no significa que no puedas jugar nunca. Pero sí conviene hacerlo con expectativas realistas y con límites claros. Antes de apostar, ten en cuenta estas ideas básicas que se desprenden directamente de las matemáticas:

Asume que el dinero del boleto está prácticamente perdido . Si esa idea no te convence, es mejor no jugar.

. Si esa idea no te convence, es mejor no jugar. No aumentes la apuesta para ‘compensar’ pérdidas anteriores . Cada sorteo es independiente.

. Cada sorteo es independiente. Evita sistemas o combinaciones múltiples pensando que así aseguras algo. Aumentan el gasto mucho más rápido que las probabilidades.

pensando que así aseguras algo. Aumentan el gasto mucho más rápido que las probabilidades. Juega solo cantidades pequeñas y puntuales, nunca como hábito fijo.

y puntuales, nunca como hábito fijo. No confundas que ‘siempre le toca a alguien’ con que sea probable que te toque a ti. Eso es la ley de los grandes números actuando sobre millones de jugadores.

Las matemáticas no quitan la ilusión, pero sí ponen límites claros a las expectativas, y te ayudan a no engañarte. Entender lo que hay detrás de la decisión de jugar es algo clave para evitar desilusiones después.