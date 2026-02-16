Cupón ONCE del Año Nuevo Chino 2026: ¿cuánto toca, día y a qué hora es el sorteo que celebra el año del Caballo de Fuego?

El Nuevo Año Chino 2026 está a la vuelta de la esquina y con él, un nuevo cupón de la ONCE. Podemos conseguir todo lo que tenemos por delante, de la mano de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Es hora de conocer un poco más, qué es lo que nos espera en un sorteo extraordinario que puede cambiarnos la vida.

Vamos a poder conseguir un extra de buenas sensaciones que llegará de una manera extraordinaria. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de conocer ciertos detalles que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que llega un cambio significativo que puede acabar siendo esencial. En estas jornadas en las que cada detalle cuenta en este 2026 en el que todo puede ser posible.

El Nuevo Año Chino 2026 celebra el cupón de la ONCE

El cupón de la ONCE se ha convertido en un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Este tipo de detalles que pueden acabar convirtiéndose en estos días en los que puede acabar siendo esencial.

Los expertos de Civitatis nos explican cómo se calcula la fecha de este Nuevo Año Chino que este año llega en esta fecha tan especial: «Esto se debe a que no hay una fecha exacta para determinar esta celebración y cada año va variando, dependiendo de la posición del satélite terrestre. Pero, entonces, ¿cómo se puede saber cuándo es el Año Nuevo Chino? La festividad se inicia tras la segunda luna nueva ocurrida después del solsticio de invierno, ese es el momento clave para empezar la época festiva. Las celebraciones suelen durar unas dos semanas y culminan generalmente con la Fiesta de los Faroles, cuyo objetivo es atraer la buena fortuna y la esperanza. Durante este período, se produce un gran movimiento a nivel internacional, ya que miles de personas viajan para reencontrarse con sus familias en estos días tan especiales. Tanto es así, que se cree que durante estas fiestas se produce la migración anual más grande del mundo, el llamado ‘movimiento de primavera’. Curioso, ¿verdad? Pero… ¿cuándo es el año nuevo chino 2026? En 2026, el Año Nuevo Chino se celebra del martes 17 de febrero al martes 3 de marzo. Las siguientes fiestas se prevén entre el sábado 6 de febrero de 2027 y el sábado 20 de febrero de 2027, cuando se iniciará el año del caballo».

Este es el día en el que se celebra el sorteo que ofrecerá estos premios

Desde la web de la ONCE nos dan todos los detalles de este sorteo: «El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha entregado al embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, una lámina enmarcada con este cupón. El Caballo de Fuego rige el año 2026 representa la energía, la libertad, la pasión y el movimiento constante. Se le asocia con personas independientes, sociables y decididas, que buscan avanzar sin miedo a los cambios. Los años regidos por este animal suelen estar marcados por dinamismo, acción y decisiones importantes. Son fechas ideales para quienes deseen reinventarse o embarcarse en nuevos proyectos. Por su parte, el fuego simboliza entusiasmo, liderazgo, creatividad y transformación. El Año Nuevo Chino coincide con el comienzo del ciclo de cultivo, despide al invierno y da la bienvenida a una nueva estación, por lo que también se le denomina ‘Festival de la Primavera’. En estas fechas, las familias se reúnen, y las calles se llenan de desfiles con dragones y leones, además de lanzar fuegos artificiales, en un ambiente alegre en el que también tiene cabida la gastronomía, con platos tradicionales que tienen significados muy específicos. España es uno de los países de Europa donde más se celebra el Año Nuevo Chino, con un gran número de actividades y eventos».

Siguiendo con la misma explicación: «El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado».