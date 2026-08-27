Comprobar Lotería Nacional hoy

Comprobar Lotería Nacional: resultado y número premiado hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Aquí podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Lotería Nacional jueves 27 de agosto de 2026
Lotería Nacional jueves 27 de agosto de 2026
Ángel Pérez
  • Ángel Pérez
  • Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de agosto de 2026. En tan solo unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Lotería Nacional hoy.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran cada jueves a partir de las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias, y hoy tiene un bote de 300.000 euros.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Para jugar a la Lotería Nacional tan solo debes elegir un número de 5 cifras con el que quieras participar en el sorteo. Tienes la opción de elegir tú mismo los números con los que quieres participar o puedes dejar que sea el sistema el que seleccione los números automáticamente y de manera aleatoria.
Si bien es posible que a la hora de elegir un número en concreto ya no esté disponible porque puede haberse vendido previamente o porque es un número que solamente se vende a través de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.

Los décimos pueden ser virtuales en caso de que los compres a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado o físicos en caso de que los adquieras en una de las administraciones de loterías. Si bien ambos tienen las mismas condiciones y las mismas posibilidades de ganar los premios.

¿Cuánto cuesta jugar a la Lotería Nacional?

Jugar a la Lotería Nacional tendrá un coste u otro dependiendo del día del sorteo. Estos son los precios de la Lotería Nacional:

  • Jueves: cada décimo cuesta 3 euros.
  • Sábado: cada décimo cuesta 6 euros.
  • Sorteo especial de sábado: cada décimo cuesta 12 o 15 euros.
  • Sorteo extraordinario: cada décimo cuesta 20 euros.

Los premios de la Lotería Nacional

El bote de la Lotería Nacional varía según el sorteo en el que participes: no son los mismos premios los jueves que los sábados.

Premios de los jueves

  • Primer premio para las extracciones de 5 cifras: 30.000 euros por décimo
  • Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 1.200 euros por décimo.
  • 99 números restantes de la centena del primer premio: 30 euros por décimo
  • Para los billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 75 euros por décimo.
  • Para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del primer premio: 15 euros por décimo.
  • Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales a las del primer premio: 6 euros por décimo.
  • Para los billetes terminados igual que el primer premio: 3 euros por décimo.
  • Segundo premio para extracciones de 5 cifras: 6.000 euros por décimo
  • Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 747 euros por décimo.
  • 99 números restantes de la centena del segundo premio: 15 euros por décimo
  • Cuatro extracciones de cuatro cifras: 75 euros por décimo
  • Siete extracciones de tres cifras: 15 euros por décimo
  • Nueve extracciones de dos cifras: 6 euros por décimo
  • Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la primera extracción especial: 3 euros.
  • Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la segunda extracción especial: 3 euros

Premios de los sábados

  • Primer premio para las extracciones de 5 cifras: 60.000 euros por décimo
  • Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 1.000 euros por décimo.
  • 99 números restantes de la centena del primer premio: 30 euros por décimo
  • Para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del primer premio: 30 euros por décimo.
  • Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales a las del primer premio: 12 euros por décimo.
  • Para los billetes terminados igual que el primer premio: 6 euros por décimo.
  • Segundo premio para extracciones de 5 cifras: 12.000 euros por décimo
  • Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 554 euros por décimo.
  • 99 números restantes de la centena del segundo premio: 30 euros por décimo
  • Cuatro extracciones de cuatro cifras: 150 euros por décimo
  • Siete extracciones de tres cifras: 30 euros por décimo
  • Nueve extracciones de dos cifras: 612 euros por décimo
  • Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la primera extracción especial: 6 euros.
  • Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la segunda extracción especial: 6 euros.

¿Cómo cobrar los premios?

Cobrar los premios de la Lotería Nacional es muy sencillo. Si adquiriste tu décimo en un punto de venta físico de Loterías y Apuestas del Estado, tan solo tendrás que presentar tu décimo y cobrarlo, siempre y cuando el premio sea inferior a 40.000 euros. En caso de que lo compraras a través de la web, el premio se ingresará directamente en tu Lotobolsa.
Para los premios superiores a 40.000 euros, tendrás que acudir a una entidad financiera concertada para el cobro de los premios a partir del día siguiente del sorteo. Debes saber que en ningún caso los bancos podrán cobrarte comisiones o gastos de gestión por este trámite.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de la Lotería Nacional. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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