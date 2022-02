Cualquier parte de España tiene alimentos típicos que son auténticas joyas gastronómicas, Aragón es una comunidad autónoma con una gran riqueza de productos con denominación de origen. Si queremos viajar a través de los sabores, traer a nuestra mesa lo mejor o disfrutar de una comida de las que no se olvidan, esta lista es lo que estás buscando. Puedes poner rumbo a Aragón o alguna tienda física u online especializada en estos alimentos típicos. Toma nota de todo lo que produce esta zona de nuestro país con una materia prima de excepción cuidada hasta el más mínimo detalle.

Jamón de Teruel

Es imposible no visitar Teruel y no llevarse un jamón. Esta provincia tiene una fama ganada a pulso a través de un producto muy español. Un jamón curado con un poco de vino tinto es una maravilla en estado puro, un placer en todos los sentidos que en este caso tendrá denominación de origen. Este alimento de Aragón no puede faltar en ninguna cesta de la compra.

El ternasco de Aragón

Un plato que no podemos dejar de probar en Aragón o en nuestra cocina es un buen ternasco al horno. Con el mejor cordero que existe se puede cocinar un bocado espectacular que hará las delicias en todos los sentidos de los amantes de la gastronomía nacional. Este cordero alimentado con leche materna tiene una textura extremadamente tierna.

Trenza de Almudévar

Si queremos probar un postre hojaldrado con denominación de origen, Aragón tiene esta espectacular trenza dulce. Esta rellena de yema, nueves, almendras y pasas, podemos servirla con un vino dulce y disfrutarla por todo lo alto. Una experiencia única si visitamos Aragón es probarla de uno de los hornos de leña tradicionales, está deliciosa.

Quesos artesanos

Los quesos de Aragón, al igual que sus vinos se merecen una mención especial. Son un producto típico que harás las delicias de aquellos amantes de ese sabor cremoso y delicioso que queremos incorporar a nuestra despensa. Hay varias provincias con quesos propios que merece la pena visitar, todas con la denominación de origen de esta comunidad.

Melocotón de Calanda

El melocotón por excelencia de nuestro país es de Aragón. Lo podemos probar en estado puro o en conserva. Merece la pena hacerse con una conserva de esta delicia y tenerla siempre en casa. Nos ayudará a crear postres saludables de la nada, solo con un poco de yogur y unas almendras o avellanas por encima lo disfrutaremos al máximo.