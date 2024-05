Las zapatillas españolas que serán imprescindibles en el armario de la Reina Letizia para su lesión

En las últimas semanas, hemos visto que la Reina Letizia, un icono de estilo para todos los aficionados a la moda, llevaba zapatillas deportivas a diferentes actos oficiales. Desde Casa Real aclararon que se había fracturado una de las falanges del pie y que, por ello, había optado por un estilo más casual que en otras ocasiones. De ahí que la hayamos visto marcando tendencia al vestirse de manera formal, con americana y pantalón de vestir, pero con un toque casual en el calzado.

Eso sí, si echamos la vista atrás no es la única vez que la hemos visto llevando calzado de estilo deportivo porque también sufre una dolencia conocida como neuroma de Morton que le ha hecho bajarse de sus altísimos tacones.

En cualquier caso, está claro que la Reina Letizia cuida de la salud de sus pies debido a diferentes dolencias, y, por ello, opta por sneackers cómodas y confortables, y nosotros tenemos las zapatillas perfectas para esas personas que como ella deben mimar sus pies y no quieren perder de vista las tendencias: son de la marca Yuccs, y no es ningún secreto que el Rey Felipe VI es fan declarado de la firma mallorquina, ya que se le ha visto en multitud de ocasiones luciendo sus zapatillas.

Para una persona que esté todo el día de viaje, eventos, reuniones fuera de casa o de la oficina, tenemos también un modelo que adoramos. Con las Bamboo Casual caminaremos como si voláramos porque son ligeras, suaves, frescas, antibacterianas y muy transpirables.

Perfectas para todo tipo de actividad, aunque dure todo el día, porque tienen la capacidad de aliviar el dolor al caminar. Y si lo que buscas es un modelo más deportivo anímate con Bambú Sport, suaves, flexibles y ultraligeras, protegen la pisada gracias a su suela ergonómica.

Muy sostenibles y muy cómodas, así son las Bamboo Sport, uno de los modelos más icónicos y vendidos de la marca. Confeccionada con bambú nos encanta en color blanco, aunque tienes un montón de tonos para elegir y darle ese toque de color tan propio de los días más soleados.

Zapatillas para usar 24/7

Creemos que este nuevo modelo de Yuccs también se colaría en el guardarropa de la Reina Letizia, ahora que se ha aficionado a calzar zapatillas.

El modelo Bamboo Sport Heritage es lo más, está inspirado en el modelo Sport Vintage y hecho con tejido de bambú, lo que brinda que haya una transpiración perfecta para los días de verano. Tiene varias texturas, además del tejido de bambú podemos ver microfibra reciclada, un material ultrafino suave, ligero y resistente.

Es ideal para usar a diario, con jeans o con vestidos, ahora que llega el buen tiempo.

Estilo gorpcore para largas caminatas

Con lo estilosa que es nuestra Reina, es probable que pronto la veamos con el último grito en zapatillas, el estilo gorpcore o montañero, como el modelo Bamboo Runner de Yuccs. Es ideal para aquellas personas destilan personalidad, ideales para hacer largas caminatas y siempre bien conjuntadas.

Están hechas con tejido de bambú, lo que permite que tengan un tacto muy suave y flexible, ajustándose al pie, adaptándose a cada movimiento. Las plantillas OrthoLite® que llevan son extraíbles y tienen doble densidad, lo que amortigua la pisada. Pero no queda ahí el confort, ya que la suela está fabricada con el nuevo e innovador material de EVA XL EXTRA-BOUNCE®, blando, elástico, ultraligero, resistente y con efecto rebote.

El calzado perfecto que mima los pies

Las zapatillas Yuccs ha sido una revolución desde que salieran al mercado. No sólo son versátiles o líder de ventas, es que cuidan de los pies como no lo hacen otras marcas. En este sentido, el Dr. Josep Claverol, director de Clínica Podología Claverol en Palma de Mallorca, afirma que «Yuccs es un calzado perfecto para todos, tanto las personas con dolencias o sin ellas» porque, detalla, «es muy suave, no comprime el pie y está fabricado con tejidos naturales, lo que permite una mayor transpiración y aparición de ampollas».

Y un detalle importante que no es baladí para las personas con dolencias de pies: son ligeras y no tienen costuras ni ribetes que produzcan rozaduras o fricciones los dedos. «El calzado debe ser cómodo y no debe causarnos ningún dolor. Por eso, uno de los puntos más importantes a la hora de elegir unas zapatillas es el material con el que están fabricadas», concluye el Dr. Claverol.

Sigue la tendencia Reina Letizia

Esta nueva temporada de primavera – verano sigue la tendencia de la versatilidad de llevar zapatillas de estilo casual a cualquier parte, como hemos visto a la Reina Letizia en sus últimos actos oficiales.

