Vitamina C: beneficios, cómo aplicarlo y los mejores sérums

La vitamina C es realmente una panacea para nuestra piel por lo que se ha convertido en un ingrediente que encontramos cada vez más en cremas y sérums de belleza. La aparición de arrugas y la disminución de la actividad del colágeno son causadas por agentes oxidantes presentes en el medio ambiente y el poder antioxidante de la vitamina C representa un factor de protección muy importante. Descubramos todo entonces sobre la vitamina C para tu piel, con todos sus beneficios, como aplicar y cuáles son los mejores sérums con vitamina C.

Los beneficios de la vitamina C para la piel

La vitamina C se estudia desde hace años en el sector cosmético, y al ser una vitamina muy delicada, la investigación cosmética ha producido derivados cada vez más estables que aún conservan la eficacia del ácido ascórbico puro. Por ello, hoy en día lo encontramos como principal activo de muchos sérums específicos para el cuidado de la piel.

Entonces, una de las preguntas que aún muchos se hacen es cuáles son los beneficios de la vitamina c cuando se aplica, mediante sérum, sobre el rostro. Los principales son los que ahora te enumeramos:

Acción antienvejecimiento y antioxidante : la vitamina C es un excelente antioxidante que protege la piel de los radicales libres , que atacan más nuestra piel con la exposición a los rayos UV. No tiene la función de un protector solar, pero protege y repara del daño oxidativo, por lo que nunca puede faltar un buen sérum de vitamina C en verano.

: la vitamina C es un excelente antioxidante que , que atacan más nuestra piel con la exposición a los rayos UV. No tiene la función de un protector solar, pero por lo que nunca puede faltar un buen sérum de vitamina C en verano. Promueve la producción de colágeno y aumenta la elasticidad de la piel , que será más firme y suave. Por lo tanto, tiene una función estimulante del recambio celular para ayudar a renovar las células de la epidermis ahora dañadas con nuevas células, protegiéndolas del estrés oxidativo.

, que será más firme y suave. Por lo tanto, tiene una función estimulante del recambio celular para ayudar a renovar las células de la epidermis ahora dañadas con nuevas células, protegiéndolas del estrés oxidativo. Permite obtener una piel más luminosa y homogénea: el ácido ascórbico evita la producción excesiva de melanina, por lo que ayuda a igualar el tono y aclarar las manchas de la piel.

el ácido ascórbico evita la producción excesiva de melanina, por lo que ayuda a igualar el tono y aclarar las manchas de la piel. Por tanto, ayuda a contrarrestar la hiperpigmentación y el melasma: el fotoenvejecimiento es una de las causas del envejecimiento cutáneo, la piel manchada por una exposición temeraria al sol tiene un aspecto apagado, desigual, engrosado y nuestro rostro envejece prematuramente.

¿Cómo usar la vitamina C?

En general, los sérums de vitamina C ofrecen beneficios adicionales especialmente cuando se usan al comienzo del día, simplemente porque su acción en esta parte del día se manifiesta como una barrera contra la contaminación, el estrés oxidativo y contra los factores ambientales.

Obviamente esto no excluye el uso de un protector solar adecuado durante el día. Es una combinación ganadora para proteger la piel en un amplio espectro.

Como siempre se recomienda, es mejor elegir el sérum que más se adapte a tu tipo de piel en cuanto a consistencia, aplícalo con ligeros movimientos, dando golpecitos y masajeando brevemente.

Una vez hayan pasado varios minutos, ya puedes usar tu crema hidratante diaria o también el protector solar antes mencionado.

Los mejores sérums de vitamina C

Una vez ya conocemos cuáles son los beneficios de usar un sérum de vitamina C y cómo se aplica, podemos hablar ahora de aquellos que están considerados los mejores actualmente.

Sérum vitamina C de Yaél Beauté

Además de vitamina C, contiene ácido hialurónico que tiene un efecto redensificante en la piel, ya que aumenta la hidratación en las capas superiores de la epidermis. Esta combinación ayuda a preservar la apariencia natural y juvenil de la piel, ya que ayuda a reducir las arrugas y las manchas de la edad. Contiene 99% de ingredientes naturales. Su precio es de 17-18 euros en tiendas como Amazon.

BIO Sérum Facial con Vitamina C Florence

Además del preciado ácido ascórbico, contiene vitamina E, aloe vera y ácido hialurónico para potenciar los efectos antienvejecimiento. De hecho, aplicación tras aplicación, este sérum refresca la piel madura, seca y cansada, ayuda a estimular la producción natural de colágeno, revitalizando e hidratando el rostro, pero también el cuello y el escote. Su precio es de 9,80 euros a la venta en Amazon.

Missha Vita C Plus Ampolla Correctora & Reafirmante de Manchas

Entre los mejores sérums de vitamina C, tenemos también el sérum Missha Vita C Plus Ampolla Correctora & Reafirmante de Manchas qye es perfecto para pieles secas. Tiene una textura emoliente, además calma las rojeces gracias a la raíz de Regaliz. Se vende en la tienda de iHerb a un precio de 24,65 euros.

Neogen Dermalogy – Real Vita C Sérum

Neogen Dermalogy Real Vita C Serum con 10% de Vitamina C estabilizada y Niacinamida, tiene acción antioxidante, purificante, calmante y anti-manchas. Su precio es de 35 euros y se vende en Amazon.