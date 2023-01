Los vestidos de punto de las segundas rebajas de Zara, H&M y Mango Outlet que son tendencia este invierno

La última semana de enero está marcada por el segundo periodo de rebajas de modo que si todavía no has llenado tu armario con vestidos que estén ahora de moda, nada como elegir los modelos que más se llevan y que no son otros que los vestidos de punto. Un tipo de vestido que abriga y que es ideal para esta temporada pero que podemos comprar por precios realmente bajos. Toma nota entonces porque te mostramos ahora los vestidos de punto de las rebajas de Zara, H&M y Mango Outlet que son tendencia este invierno.

Vestidos de puntos de la segundas rebajas

Si te gustan los vestidos de punto estás de enhorabuena porque llevan siendo tendencia mucho tiempo pero vuelven a serlo con mucha fuerza este invierno. Aprovechemos entonces el comienzo de las segundas rebajas para encontrar los mejores modelos en Zara, H&M y Mango Outlet.

Los vestidos de punto que arrasan en Zara

En Zara tienes muchos vestidos de punto rebajados pero si estás buscando aquellos que vas a poder llevar para todo tipo de ocasiones, puedes elegir por ejemplo el vestido midi de punto con botones laterales tanto en el cuello como en mangas. El precio apenas supera los 16 euros y lo podéis comprar en azul y en gris.

Otro modelo, el vestido corto de punto soft que en color marino y por poco más de 10 euros puede servirte tanto para ir a trabajar como para salir de compras. Tiene detalle de cuello alto.

No dejes escapar tampoco poco el modelo de vestido de punto de Zara con diseño oversize. Un modelo en color tostado con el que lograr un «lookazo» si como en la foto lo combinas con unas botas altas.

H&M rebaja sus mejores vestidos de punto

En H&M podemos encontrar también grandes propuestas en vestidos de punto cuyo precio está ahora más rebajado debido a las segundas rebajas. Uno de los más vendidos es el modelo que ves arriba. El vestido de punto corto con cremallera y en llamativo color naranja que puedes comprar además en negro y en color topo y cuyo precio es inferior a los 8 euros.

Otro modelo es el vestido ajustado en punto canalé, de diseño midi y de color gris oscuro aunque lo tienes también en negro. Su precio apenas supera los 10 euros y seguro que le vas a sacar mucho partido.

El modelo «off shoulder» o de hombros descubiertos es otro de los vestidos de punto de H&M que no puedes dejar escapar. Te lo mostramos en color cereza aunque se vende también rebajado por apenas 15 euros en color azul cielo.

Los vestidos de punto más rebajados en Mango Outlet

Mango Outlet suele tener grandes precios siempre pero en estas rebajas de invierno está arrasando con modelos como vestido de punto que se presenta además con cuello alto y en color negro. Un modelo básico que combina a la perfección con una blazer o un abrigo para un «look» de oficina de diez. El precio apenas llega a los diez euros.

El vestido de punto con textura y en color marrón tabaco destila elegancia y es otro gran modelo a por el que ir en estas rebajas. Su precio apenas alcanza los 20 euros.

Por último, no dejes escapar tampoco el vestido de punto con detalle de lazo y en color azul noche (aunque se vende también en marrón tabaco). Un modelo de corte midi ideal también para ir a la oficina o para ocasiones especiales. Su precio no llega ni a los diez euros.