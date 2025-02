A la hora de vestirnos, todas sabemos que existen ciertos trucos a los que podemos recurrir para sacar partido a ciertas partes de nuestro cuerpo. En el caso de las piernas, ponernos por ejemplo un pantalón que nos quede por encima de la cintura puede dar esa sensación de que tenemos las piernas más largas, pero lo cierto es que no es el único truco al respecto. De hecho, la famosa cantante Aitana ha revelado un truco para que las piernas parezcan más largas, y que además nos sirve también para vestir a la última.

Uno de los desafíos más comunes en estilismo es encontrar maneras de alargar visualmente las piernas, un efecto que muchas buscan para ganar unos centímetros extra sin necesidad de recurrir a tacones de vértigo. Y si hay alguien que domina este arte como decimos es Aitana, que con sus 161 cm de altura, saber cómo jugar con la moda a su favor y no sólo para verse más alta, sino para destacar sus piernas y que estas se vean más largas. Y no, no se trata tan sólo de ponerse unos tacones, ya que aunque la artista suele llevar plataformas bastante altas, lo cierto es que hay algo que hace con su estilismo que le permite alargar las piernas, tal y como explicó recientemente en el programa de TVE, La Revuelta. La cantante acudió al espacio que presenta David Broncano, para presentar su documental en Netflix, Metamorfosis y entre risas, confesiones y un emotivo momento en el que habló sobre su salud mental, la catalana nos regaló otro gran momento: su look impecable, que escondía este truco de moda que cualquiera puede replicar para estilizar su figura.

El sencillo truco de Aitana para que tus piernas parezcan más largas

Si bien Aitana ha experimentado con diversos estilos a lo largo de su carrera, para su entrevista en La Revuelta sorprendió con un conjunto que captó todas las miradas. Su outfit tenía un equilibrio perfecto entre sofisticación y un aire desenfadado, pero lo más llamativo fue el efecto óptico que consiguió alargar visualmente sus piernas. ¿Cómo lo logró?.

Lo que hizo que Aitana luciera más alta y estilizada fue una combinación estratégica de prendas y proporciones. Su elección incluyó un blazer oversize de corte recto, una camisa blanca con corbata y un par de microshorts oscuros. La clave del truco reside en cómo combinó las piezas: mientras que la parte superior tenía volúmenes amplios, la parte inferior se reducía al mínimo, dejando las piernas a la vista y creando una sensación de mayor longitud.

Otro factor determinante fueron las medias con transparencias, un recurso que aporta continuidad visual y evita cortes bruscos en la silueta. Además, el toque final lo dieron sus zapatos de tacón con plataforma, un clásico infalible para ganar altura y potenciar el efecto de unas piernas más largas.

El equilibrio entre prendas holgadas y ajustadas es una estrategia que muchas celebridades utilizan para modificar la percepción de su figura. Al mantener el protagonismo en la zona inferior con prendas más cortas y ceñidas, se genera una ilusión de longitud en las piernas sin necesidad de recurrir a cambios drásticos.

Cómo replicar el efecto de Aitana en tu propio estilo

Conseguir unas piernas más largas visualmente no es una misión imposible, y Aitana ha demostrado que no hace falta ser alta para lograrlo. Si quieres aplicar este truco en tus looks diarios, ten en cuenta estas claves:

Apuesta por microshorts o minifaldas: Las prendas cortas en la parte inferior permiten mostrar más pierna, lo que genera la sensación de mayor altura. Si te sientes más cómoda con faldas, elige aquellas con corte en A o rectas para potenciar aún más el efecto. Por ejemplo la falda que ves en la imagen de arriba de H&M (ref:1268006002).

Medias con transparencias o del mismo tono que el calzado: Evita los contrastes fuertes entre las medias y los zapatos, ya que un tono uniforme ayuda a que las piernas se vean más largas y estilizadas. En Calzedonia, por ejemplo, tienes este tipo de medias, pero también en otras muchas tiendas, como Primark o H&M.

Blazers o chaquetas oversize: Al combinar una parte superior más amplia con una inferior más ajustada, se crea un efecto de piernas infinitas. Además, este tipo de prendas están en plena tendencia y aportan un aire sofisticado a cualquier look. Puedes apostar por una blazer oversize como la que ves arriba de Zara (ref: 1255/729/800).

Zapatos de tacón y plataforma: No hace falta recurrir a stilettos imposibles. Unos tacones cuadrados con plataforma, como los que llevó Aitana, son cómodos y estilizan sin sacrificar confort. Puedes encontrar un modelo similar en Guess (ref: FL7TMSPAF08).

Este truco no sólo es favorecedor, sino que también es versátil y fácil de aplicar en distintos contextos, desde eventos formales hasta salidas con amigas. Y lo mejor de todo es que no hace falta una gran inversión para lograrlo, ya que puedes jugar con prendas que probablemente ya tengas en tu armario.