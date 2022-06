Sandía de verano o cómo preparar un tónico facial con la cáscara

¿A quién no le gusta comer sandía en verano? Es una fruta realmente deliciosa además de súper refrescante, excelente durante los calurosos días de verano. Sin embargo no todos saben que después de comer la fruta, su cáscara se puede usar para muchos propósitos, así que no cometas el error de tirarla. En China, por ejemplo, la fríen y es realmente increíble, pero se puede usar para crear productos estéticos como ahora te explicamos. Descubre cómo usar la cáscara de las sandía para hacer un tónico facial.

Tónico facial con sandía

Lo que te proponemos hoy es un loco método para hacer un excelente tónico facial con cáscara de sandía . Realmente el procedimiento es muy sencillo y el resultado te dejará boquiabierto, ¿quieres saber cómo prepararlo? Entonces lee los siguientes párrafos para saber todo lo que necesitas y cómo prepararlo en casa con extrema facilidad.

Lo primero que tienes que hacer después de comer la sandía es lavar bien la cáscara y luego extraer el jugo con echando esta dentro de un extractor . Luego viértela en un recipiente de vidrio, al hacerlo habrás obtenido, sin costo alguno, un excelente tónico refrescante para el rostro, súper natural a la vez que económico.

Cómo aplicar el tónico de cáscara de sandía

La aplicación también es muy sencilla, solo necesitas verter un poco sobre un disco de algodón y pasarlo suavemente por todo el rostro, igual que haces con los tónicos que sueles comprar en la tienda. Después de aplicarlo, déjalo actuar por lo menos un cuarto de hora y luego enjuaga con abundante agua, inmediatamente notarás que tu piel estará más hidratada y fresca .

Además de un tónico facial con piel de sandía, también puedes hacer una mascarilla facial contra el envejecimiento de la piel. ¿Cómo? Simplemente agrega una cucharadita de miel al jugo extraído de la cáscara, luego la aplicas en la cara y la dejas actuar durante al menos veinte minutos antes de limpiar bien la cara.

Beneficios de la cáscara de sandía

La cáscara de sandía aporta importantes beneficios ya que es rica en vitamina A, vitamina B6 y vitamina C. Además, contiene muchos minerales como magnesio, potasio y zinc y una alta cantidad de licopeno. Este último es un antioxidante increíble y eficaz que tiene la importante función de proteger el cuerpo de muchas enfermedades.

Después de probar este increíble tónico facial con cáscara de sandía quedarás gratamente sorprendida y seguro que la repetirás muchas veces más. Con su asombrosa eficacia y el hecho de que se prepara sin coste alguno te conquistará.