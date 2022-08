Restalia abre un local de 100 Montaditos en las inmediaciones del Estadio Metropolitano

Los fans del fútbol y los espectáculos están de enhorabuena. Coincidiendo con el arranque de la temporada de fútbol, podrán celebrar los goles, ya sean seguidores atléticos o del equipo visitante, así como cantar las canciones de su artista favorito mientras disfrutan de la deliciosa carta y las jarras heladas de 100 Montaditos. Y es que Restalia Holding inaugura un local 100 Montaditos en las inmediaciones del madrileño Estadio Metropolitano.

“Estamos entusiasmados con la apertura de este nuevo 100 Montaditos tan cerca de un estadio tan representativo como el Civitas Metropolitano, donde se dan cita los mejores partidos de fútbol y en los que actúan artistas de primer nivel”, declaran desde la compañía. “Con éste, inauguramos un local más -ya sea de 100 Montaditos, La Sureña Jarras y Tapas, TGB, Pepe Taco o Panther- ubicado en los aledaños de grandes instalaciones para eventos y encuentros deportivos, como el WiZink Center o el Bernabéu en Madrid; el Camp Nou y el Teatro Apolo en Barcelona; los estadios sevillanos Benito Villamarín y Sánchez Pizjuán; Mestalla en Valencia; y un largo etcétera que permiten a los fans celebrar, cantar y disfrutar con cerveza helada y comida de calidad a un precio competitivo”, añaden.

El local, situado en la calle Niza 44, cuenta con 160,13 m2 y un aforo de más de 90 personas repartido entre su zona interior y su terraza, además de emplear a 12 personas. El local ofrecerá servicio de take away, desayunos y, los días de eventos, pondrán una barra portátil en la entrada secundaria del establecimiento para poder ofrecer bebidas.

Emprendimiento como clave del éxito

Este nuevo 100 Montaditos estará capitaneado por Ruth Rodriguez, quien ha decidido emprender con Restalia. “Siempre he tenido la vena emprendedora muy viva. Además, llevaba tiempo queriendo invertir en un negocio y no estaba segura en qué hasta que di con Restalia y contacté con ellos. Por otra parte, tengo un amigo que tiene un 100 Montaditos y hablé con él para conocer su experiencia desde el punto de vista del franquiciado. La verdad es que en seguida sentí que su política de trabajo era muy cercana a la mía, y su transparencia me dio confianza, un factor fundamental para seguir adelante”, explica la franquiciada.

Asimismo, “Creo que la localización de este nuevo 100 Montaditos no podía ser mejor: se trata de un lugar con mucha vida y muchos eventos a lo largo del año, con un perfil de cliente que busca divertirse y disfrutar, ya sea en un partido de fútbol o en cualquier otro evento que el estadio acoja”, añade Ruth.

Para Restalia es muy importante impulsar el emprendimiento: La compañía analiza constantemente el mercado y la economía para desarrollar nuevas formas de acompañar a su emprendedores y dedica especial atención a sus franquiciados a través de un amplio equipo especializado que les guía durante toda la vida del negocio, desde la primera toma de contacto hasta la apertura de su local, pasando por el soporte y la formación de todo lo necesario para conseguir mantener un modelo de negocio de éxito.