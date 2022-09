Si te has cerciorado de que ha llegado el momento de ponerse a dieta, quizás porque durante las últimas vacaciones de verano te has pasado un poco lo que has comido o porque todavía no has conseguido deshacerte de todo lo que has tragado durante las últimas semanas, podrías preguntarte esto. fatídica pregunta: ¿cuándo empezar?. Sí, porque no es fácil entender cuándo es el momento ideal para empezar una dieta completamente diferente a la tuya y las variables pueden ser diferentes. Veámoslos juntos y tratemos de entender cuándo es mejor comenzar a seguir una dieta.

Ponerse a dieta: ¿cuándo es el momento adecuado?

Puedes pensar que para que una dieta sea efectiva solo necesitas comer sano, pero en realidad no es así. De hecho, algunos estudiosos han destacado que el momento elegido para comenzar es igual de importante. Por eso es bueno tener cuidado al decidir ponerse a dieta, porque un día puede que no sea igual de valido que otro.

Por ejemplo, ponerse a dieta después de unas vacaciones está totalmente desaconsejado y así lo demuestra un estudio, que analizó el impacto psicológico que surge al empezar a planificar una dieta. Y si decides empezarlo inmediatamente después de las vacaciones puedes arriesgarte a darte un atracón por miedo a tener que renunciar a la comida poco tiempo después. Es por eso que este ciertamente no es el mejor momento.

Tampoco lo es durante el fin de semana, cuando tenemos más tiempo libre y la posibilidad de satisfacer algún capricho es mayor. Así lo demuestra una investigación realizada por la Universidad de Cornell, según la cual las personas que compensan las calorías extra adquiridas durante el fin de semana tienen más posibilidades de perder peso durante un período prolongado. Por eso, es mejor seguir el famoso propósito “a partir del lunes empiezo la dieta”.

Por otro lado, una nueva etapa de la vida puede ser un buen momento para iniciar la dieta. En este caso, ya estamos en un período de fuertes cambios y uno más solo puede hacer bien. Incluso después de algunas fechas importantes puede ser efectivo comenzar una dieta. Por ejemplo después del cumpleaños , que marca el inicio de un nuevo ciclo. Mejor si lo dictan las buenas intenciones, ¿no?

Sin embargo, esto puede no aplicarse a la víspera de Año Nuevo, que no es uno de los mejores momentos para tomar este camino. Comenzar el año con una dieta es una elección drástica; más bien, es mejor dar unos pocos pasos pequeños a la vez y establecer una meta a más largo plazo.

En general, sin embargo, el momento ideal es cuando te sientes preparado . Fundamental en este sentido es no tener preocupaciones y por tanto no estar bajo estrés, porque el fracaso en estos casos está a la vuelta de la esquina.