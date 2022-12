Nochevieja, ¿qué hacer para tener un año 2023 súper afortunado?

¿2022 no te ha gustado o no te ha ido bien y esperas un 2023 lleno de satisfacciones ? Seguro que no será fácil, dados los tiempos, y hay que ayudar un poco a la suerte . ¿Cuáles son los gestos que nos pueden ayudar a tener un año nuevo espectacular? ¿Y también hay algún objeto que quizás pueda echarnos una mano ? Descubre a continuación todo lo que necesitas para esta Nochevieja y con ello, que puedas tener buena suerte durante el nuevo año.

Qué hacer para tener suerte en 2023

Vayamos en orden y comencemos desde el principio. El punto de partida, la base de los básicos, es el uso de ropa interior de color rojo de la que se dice que siempre trae buena suerte y que parece ser una tradición originada tanto en China como en el Imperio Romano, donde al finalizar el año se vestía de rojo porque era un color relacionado con la suerte.

Por otro lado, y al margen de la cena que toméis en Nochevieja, podéis también adaptar la tradición italiana y comer las lentejas con cotechino o fiambre que es lo que ellos comen en la víspera de Año Nuevo, ya que se piensa que traen suerte. Alternativamente, puedes hacer otra cosa y es preparar bolsitas llenas de lentejas para regalar a tus amigos o invitados a la cena de Nochevieja. Podría ser un pequeño gesto cariñoso capaz de traer buena suerte y un buen augurio para todos en 2023.

El tercer símbolo capaz de traer buena suerte, además de la ropa interior o lentejas, son las campanas . Tocarlas al dar las doce de la noche es de hecho, un hermoso signo de buena suerte , ya que se cree que las campanadas pueden barrer la energía negativa . Tradicionalmente, en España solemos comer las uvas con cada campanada a las doce de la noche y las vemos por televisión, pero si quieres algo más especial puedes por ejemplo usar un gong o una campana que compres para la ocasión. Hacer que suenen cuando llegue la medianoche, ser un pequeño gesto que puede cambiar tu enfoque del nuevo año.

Finalmente, para una Nochevieja afortunada, el último gesto no es algo para comprar sino algo de lo que deshacerse: ¡ las cosas viejas ! No es cuestión de tirar todo aquello viejo que tengas por casa pero, si tienes un jardín, ¿por qué no organizar un momento de destrucción de todo lo que nos ha traído negatividad en el año anterior ?

Romper cosas viejas tiene un valor terapéutico porque te permite liberar la ira acumulada. De hecho, si tiene una chimenea a su disposición, ¿por qué no quemar todo lo que representa el pasado ? El fuego purifica, destruye y regenera (obviamente, ¡cuidado con lo que quemas, puede ser peligroso para ti y para el medio ambiente!).