El verano está a la vuelta de la esquina, por lo que si deseas looks que sean frescos, puedes comenzar por las sandalias minimalistas y planas que parece que van a ser el «must» de este año. Un tipo de calzado que te puede quedar muy bien tanto con vestidos como con pantalones o faldas, así que si deseas algo de inspiración, no te puedes perder los mejores looks de verano para llevar con las sandalias planas que marcan tendencia y que puedes descubrir a continuación.

Looks de verano para lucir con las sandalias planas de moda

Las sandalias planas se han convertido en el calzado que no puede faltarnos cada verano. Con un estilo más moderno, y elegante, que las «chanclas» que años atrás fueron tendencia, este es el tipo de calzado que necesitas para no pasar calor en los pies durante la temporada de calor.

Este año además se llevan con un estilo minimalista, en el que los anillos en su diseño o las tiras no pueden faltar, de modo que nada como elegir las propuestas que ahora te presentamos, combinadas con los mejores looks de las principales firmas de moda.

Looks de Zara con las sandalias del momento

Zara apuesta por las sandalias de anillo antes mencionadas. Las tienes en la foto de portada y ya ves lo bien que quedan con un vestido satinado. Estas sandalias sin embargo, no son las únicas que encontrarás en la tienda de Inditex, donde además no dudan en presentar un look de vestido de efecto patchwork combinado con sandalias atada con detalles metálicos que tiene un precio de 49,95 euros.

O también, nos encanta la idea de combinar un mono sin mangas como el que vemos arriba, con unas sandalias planas de piel pero con ligera plataforma, cuyo precio es de 49,95 euros.

Look de H&M con sandalias planas

De H&M nos encanta este otro look, que cuenta con unas sandalias planas y abiertas que además solo cuestan 14,99 euros y que son perfectas para combinar con unos jeans y un chaleco o top.

Looks de Mango con las sandalias que todo el mundo quiere

De Mango es el increíble look que ahora puedes ver. Una simple camiseta básica, con una falda tejana larga, pero además con unas sandalias de tiras doradas (por 39,99 euros) y que es perfecto para el día a día.

Otro look perfecto para llevar con sandalias planas es el vestido crochet, que por cierto es ahora tendencia. En este caso, la elección de Mango es un modelo de sandalias de tiras (39,99 euros).

O también el look con falda y top de punto en color blanco que combina perfectamente con estas sandalias strass de color rosa (29,99 euros).