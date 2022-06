Hawkers presenta su esperada colección de primavera-verano que lo petará este 2022 

Hawkers, la disruptiva marca española conocida por haber cambiado las reglas del juego de la óptica y ser un caso de estudio de éxito a nivel mundial, ha presentado su nueva colección Primavera-Verano 2022 en su flagship store de la Calle Fuencarral en Madrid.

La firma de gafas de sol ha presentado una extensa y versátil propuesta de 169 nuevas referencias en la que se ha destacado la importancia que ha tenido la realidad actual a la hora de crear la colección, en la que se refleja una clara tendencia genderless y un emergente crecimiento de la concienciación climática.

En la nueva colección de Hawkers SS22, cuyos precios oscilan entre 29,99 y 69,99 euros, podemos encontrar modelos para todos los gustos inspirados en todas las tendencias actuales como las gafas Southside o las Sour, que recogen el espíritu de los 90, la Royal Flush, minimalista de estilo setentero, las gafas Manhattan y All In, con espectaculares diseños de forma cat eye, o best sellers renovados como la One Pair o la Warwick Pair.

La colección, que se divide en las líneas de performance, sportswear, lifestyle y fashión, está realizada con materiales de alta calidad: las lentes, fabricadas en TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster, son además respetuosas con el medio ambiente; en cuanto a las monturas, se han producido en TR90 con el sello de EMS, considerado el mejor nylon del mundo, y en acero inoxidable libre de níquel, que las hace altamente resistentes y fuertes.

Destacan también propuestas 100% eco como la Stack Paprika Turquoise Eco o la One Pair Polarized Beige Alligator Eco, con lentes fabricadas con material bio tac y montura en acetato eco, un material biodegradable y resistente que puede descomponerse naturalmente en dióxido de carbono, agua y biomasa.

“Hide in sin City” es el nombre del Primer Volumen de la colección y está compuesto por los tres primeros drops de la misma, que ya están disponibles en la web de Hawkers: Southside, One Pair, Warwick Pair, Euphoria, Manhattan, Flush, Zhanna y Stack, Cosmo, Blackjack, No Limit y Joker. Los modelos de los 3 drops restantes – Croupier, Poker, Dealer, Mark, Owens, Bolt, Comaneci, Americano, Royal Flush, Sour, All In y Jack Pot -, se harán esperar un poco más y se lanzarán a lo largo del próximo mes de julio.

En cuanto a las deseadas y exitosas colaboraciones, desde Hawkers confirman que continúan con sus celebrities de siempre como la actriz Paula Echevarría, que lleva ya 8 años diseñando para la marca, o los pilotos de Formula 1 y Moto GP Pierre Gasly y Álex Rins, aunque también nos advierten que estemos muy atentos pues pronto se desvelarán algunas nuevas colaboraciones sorpresa con estrellas a nivel mundial.

De origen español y nacida en el entorno digital en 2013, Hawkers ha abanderado desde su creación un cambio de paradigma en el sector bajo un modelo de marketing online rompedor y una propuesta de valor completa para los consumidores.

Actualmente, la compañía opera en más de 80 países a través de Internet, tiene más de 100 tiendas en España, Italia, Portugal y Reino Unido y ha incorporado a su oferta la división de óptica Hawkers Eyewear. En el último año ha abierto una fábrica de producción propia en España, en la localidad de Elche, que está operativa desde febrero de 2021 y, recientemente, ha presentado Hawkers Apparel, su división de ropa, que agotó el stock de su primera colección, Join the Jet Set, tan solo tres días después de su lanzamiento.

Hawkers está considerada como una de las 10 marcas españolas de moda más reconocidas a nivel internacional. Tan solo tres años después de su nacimiento, la compañía se situó entre las 3 primeras firmas de gafas de sol del mundo por unidades vendidas y es caso de éxito mundial para Facebook, Twitter y Shopify.