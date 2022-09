Tener una piel bonita es algo que a todos nos gustaría tener, y muchos, para llegar a la meta, estarían dispuestos a aplicarse todo tipo de productos cosméticos. Las cremas nos ayudan enormemente, pero ten cuidado de no cometer errores, porque podrían arruinar todos nuestros esfuerzos en muy poco tiempo. De hecho, tener buenas costumbres a la hora de cuidar la piel es mucho más importante que aplicarse una crema por muy cara que sea. Por este motivo queremos desvelarte a continuación, los hábitos nocturnos que has de evitar porque estropean tu rostro

Hábitos nocturnos que arruinan tu piel

Tal vez gastemos una fortuna en varias cremas para embellecernos y además para lograr que nuestra piel se vea siempre muy luminosa y joven, para parecer, al fin y al cabo, también más joven . Y es que dado que no tenemos una forma de serlo para siempre, sí que tenemos una forma de lucir así durante mucho tiempo.

Pero tristemente existen malos hábitos que también corren el riesgo de invalidar todos los esfuerzos que hacemos, que terminan, tarde o temprano, por arruinar todas nuestras metas ya alcanzadas y alejar las que aún quedan por lograr. En resumen, un desastre. Muchos de estos hábitos son cotidianos, pero no queremos tratarlos ahora dado que vamos a centrarnos en la noche

Precisamente, en el momento de quietud y descanso en el que nos acostamos a dormir podemos pensar que es cuando la piel se regenera pero lo cierto es que algunas malas costumbres pueden acabar pasando factura a la belleza de tu rostro. Parece paradójico, pero incluso aquí se cometen muchos errores, e incluso bastante graves. Averigüemos cuáles son.

Es un error, por ejemplo, elegir los productos inadecuados para la piel. El cuidado de la piel se hace a medida, no podemos aplicar el de los demás. Entendamos lo que nuestra piel necesita al final del día. Un error aún más grave, como principiantes nos atreveríamos a decir, es no desmaquillarse. No importa lo cansados ​​que estemos, siempre se debe hacer.

En tercer lugar, cuidado con el sudor. Evitemos dormir con el pelo suelto en la cara, optamos por una redecilla suave en la que recoger el pelo. También será bueno elegir una funda de almohada de seda e intentamos lavarla a menudo.

Por último, aunque no menos importante, evitemos acostarnos y ponernos a oscuras a mirar la pantalla del móvil. Debido a la luz que emite se corre el riesgo de envejecer la piel antes de tiempo.