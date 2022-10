Da la sensación de que las celebridades están más que acostumbradas a pasar por el quirófano para hacerse todo tipo de retoques y cirugías y aunque en muchos casos apenas se notan, en otros, el cambio es tan radical que es inevitable que todo el mundo se de cuenta de que se ha «hecho algo». Cambios de aspecto o de imagen y operaciones que incluso no gustan a las propias protagonistas de la noticia. Estas son las famosas arrepentidas por las consecuencias de las cirugías estéticas

Famosas arrepentidas por sus cirugías estéticas

Conozcamos ahora algunas de las celebridades que han hablado sobre sus propios arrepentimientos con respecto a algunas de las cirugías que se han hecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Linda Evangelista

La famosa modelo de los 90 quedó «brutalmente desfigurada» después de un procedimiento CoolSculpting. Ella alegó que desarrolló una hiperplasia adiposa paradójica después del procedimiento y dijo: «Los bultos son protuberancias. Y son duros. Si camino sin una faja con un vestido, tendré rozaduras hasta el punto de casi sangrar».

El CoolSculpting es un procedimiento de «congelación de grasa» que, según los informes, a menudo se promueve como una alternativa no invasiva a la liposucción. En el caso de Evangelista el procedimiento salió mal y es algo de lo que la modelo se arrepentirá siempre.

Courteney Cox

Courteney Cox es la famosa actriz de Friends que pasó por quirófano hace algo más de una década para hacerse un lifting facial del que ha declarado en más de una ocasión haberse arrepentido.

Chrissy Teigen

La modelo y esposa de John Legend se puso implantes de pecho cuando tenía 20 años y ahora tras ser madre ha declarado darse cuenta que no «debería haberlo hecho», dado que tendría que volver a pasar por quirófano para renovar los implantes tras dar el pecho a sus hijos. Algo que dice que no desea hacer porque no «desea morir en quirófano por una operación de pecho.»

Britney Spears

Britney Spears dijo recientemente en su Instagram que estaba considerando ponerse Botox nuevamente, pero tenía dudas. ya que la última vez que se puso según explicó una de sus cejas quedó «demasiado» levantada.

Jamie Lee Curtis

Después de que un camarógrafo dijera que tenía los ojos hinchados, Jamie Lee Curtis se sometió a una cirugía plástica cuando tenía 20 años. Más tarde explicó : “Probé la cirugía plástica y no funcionó. Me volvió adicta a Vicodin… La tendencia actual de rellenos y procedimientos, y esta obsesión por filtrar, y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia en Zoom, están acabando con generaciones de belleza».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jane Fonda (@janefonda)

Jane Fonda

La actriz admitió hace poco a Elle Canadá haberse operado varias veces pero también el arrepentirse de ello dado que lo hizo para sentirse bien ante una sociedad que le inculcó que para ser bello tenía que ser delgada y bonita. Ahora se arrepiente de que su edad no se note ya que le gustan «los rostros vividos».

Nicole Kidman

Otra actriz que dijo haberse sometido a tratamientos estéticos por la «presión» en Hollywood. Hace poco confesó haberse puesto bótox en la frente pero se arrepintió nada más sentir que perdía la movilidad en esta zona así que decidió no hacerlo más. Ahora prefiere alejarse del humo del tabaco y cuidar mucho sus horas de sueño.

Ashley Tisdale

Ashley Tisdale reveló en 2020 que se había quitado los implantes mamarios y escribió en Instagram : «Hace años me sometí a una cirugía de aumento de senos. Antes de la cirugía, sentía constantemente que mi cuerpo era menos y pensé que este cambio me haría sentir más completo y más seguro de mí mismo. Y por un corto período de tiempo… lo hizo. Pero poco a poco comencé a luchar con problemas de salud menores que simplemente no cuadraban».

Gisele Bündchen

En su autobiografía ‘Lecciones: mi camino hacia una vida con significado’ explica como se operó el pecho tras la lactancia con sus hijos y por presiones externas, algo de lo que se arrepiente mucho,

Victoria Beckham

Finalmente, Victoria Beckham escribió sobre su aumento de senos para Vogue de Reino Unido en 2017 en una carta a su yo más joven , escribiendo: «No te metas con tus senos. Todos esos años lo negué, estúpido. Una señal de inseguridad. Simplemente Celebra lo que tienes».