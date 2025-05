Estos son los fotoprotectores solares más adecuados para cuidar de la piel de los niños

Proteger del sol la piel de los niños no es sólo una recomendación de dermatólogos, es, sin duda, una medida esencial para cuidar su salud desde los primeros años. Debemos tener en cuenta que la piel de los pequeños es mucho más fina y delicada que la piel de los adultos, y que aún no tienen desarrollado por completo su sistema de defensa natural frente al sol, lo que la hace especialmente sensible a las quemaduras y al daño solar.

Es por ello que las cremas fotoprotectoras que usamos para los niños deben ser específicas para cuidar de una piel muy delicada, sobre todo si, además, tenemos en cuenta que están muchísimo más expuestos al sol debido a las actividades al aire libre. Juegan en el parque, corren por la piscina y la playa sin apenas resguardarse en la sombra o salen de excursión en los colegios. Todo ello incrementa su exposición a los rayos UV.

Evitar problemas de piel en el futuro

Mantenerlos hidratados y protegerlos del sol resulta imprescindible. No olvidemos que las quemaduras en la piel o las exposiciones al sol repetidas sin protección pueden aumentar el riesgo de problemas en la piel en la vida adulta. Por eso, los expertos recomiendan usar fotoprotectores con fórmulas adaptadas a su piel: resistentes al agua, hipoalergénicos y con filtros que cubran todas las radiaciones solares (UVB, UVA, visible e infrarrojo).

Cuidar la piel de los niños no es sólo un gesto del presente, sino un detalle que tiene un impacto muy positivo sobre la salud en el futuro. Para elegir la protección solar adecuada, hemos hecho una selección de los fotoprotectores más celebrados del mercado, gracias a la ayuda de expertos dermatólogos.

Gel Cream Pediatrics SPF 50 de ISDIN

Un fotoprotector especialmente formulado para proteger la piel frágil de los más pequeños. Su fórmula ofrece una alta protección frente a los rayos UVA y UVB, y está pensada para minimizar el riesgo de intolerancias solares gracias a su textura ligera y agradable que combina la frescura del gel con la hidratación de una crema. Se absorbe rápidamente sin dejar residuos grasos, lo que facilita su aplicación incluso en niños inquietos.

Además, este fotoprotector es apto para todo tipo de piel, incluida la atópica, y ha sido testado pediátrica y dermatológicamente. Su fórmula es resistente al agua y a la fricción, lo que lo convierte en un buen aliado para los días de juegos en la playa o la piscina. También contiene dexpantenol y vitamina E, ingredientes que ayudan a calmar e hidratar la piel mientras la protegen del daño solar. Ideal para incluir en la rutina de cuidado diario antes de cualquier actividad al aire libre.

La Roche-Posay, Anthelios Dermo-Pediatrics Loción para Bebés SPF 50

Este fotoprotector de La Roche-Posay está formulado especialmente para la piel frágil de los bebés a partir de los seis meses. Ofrece una protección alta frente a los rayos UVA y UVB, con un sistema filtrante que incluye Mexoryl XL.

Su fórmula, enriquecida con manteca de karité de origen natural, ayuda a hidratar, calmar y reforzar la barrera cutánea. Es hipoalergénica, sin perfume y testada bajo control pediátrico y dermatológico, lo que la convierte en una opción segura y eficaz para proteger la piel de los más pequeños.

Fusion Water MAGIC Pediatrics SPF 50 de ISDIN

Si lo que estás buscando es un fotoprotector especial para cuidar la piel de la cara, Fusion Water MAGIC Pediatrics SPF 50 de ISDIN está especialmente desarrollado para niños, con una fórmula ligera y de rápida absorción que no irrita los ojos.

Proporciona una alta protección frente a los rayos UVA y UVB, y está enriquecido con ingredientes como la vitamina E, que ayuda a mantener la piel hidratada y protegida. Su textura tipo agua hace que sea fácil de aplicar y cómodo de llevar, incluso para los más pequeños, y está testado pediátrica y dermatológicamente para garantizar su seguridad en pieles infantiles, incluidas las más sensibles.

Avene Solar Spray SPF50+ infantil

El Spray Niños SPF 50+ de Eau Thermale Avène ofrece una protección solar muy alta de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB, gracias a su sistema de filtros patentado. Enriquecido con Agua Termal de Avène, conocida por sus propiedades calmantes y antiirritantes, este fotoprotector en formato spray ayuda a cuidar y suavizar la piel mientras la protege del sol. Su textura ligera y resistente al agua facilita la aplicación, incluso sobre piel húmeda.

Heliocare 360 Atopic Lotion Spray SPF 50 250 ML

Otra opción en spray es la de Heliocare 360º. Un fotoprotector que protege la piel sensible o atópica de los niños frente a las cuatro principales radiaciones: UVA, UVB, visible e infrarrojo. Su fórmula hipoalergénica y en formato loción spray permite una aplicación cómoda y uniforme, incluso en las zonas más complicadas.

Enriquecida con Fernblock®, antioxidantes y activos reparadores, no solo actúa como barrera frente al sol, sino que también ayuda a neutralizar y reparar el daño solar. Testado bajo control dermatológico y pediátrico, es apto para bebés desde los tres meses.

Bioderma Photoderm Pediatrocs Lait SPF 50+

Por último, esta loción que está pensada para cuidar la piel frágil de bebés y niños con una fórmula que combina alta protección frente a los rayos UVA y UVB con una textura suave, ligera y fácil de aplicar, incluso sobre piel mojada.

Su fórmula incorpora vitamina E y el complejo Cellular Bioprotection™, que refuerza las defensas naturales de la piel frente al daño solar. Además, no contiene perfume, es resistente al agua y ha sido testada bajo control pediátrico, lo que ofrece un extra de tranquilidad a las familias que buscan eficacia sin renunciar a la seguridad dermatológica.