Dieta de los japoneses: descubre el secreto de su silueta perfecta

Conocidos por muchas cosas, los japoneses también se distinguen por ser la población con la tasa de obesidad más baja del mundo, además de ser una de las poblaciones más longevas. Y el secreto para esta dos particularidades sin duda se encuentra en la mesa. De hecho, no es casualidad que los japoneses estén siempre en excelente forma. Pero ¿cuál es su secreto? La respuesta la podemos encontrar analizando en qué consiste la dieta de los japoneses y de qué modo consiguen tener esa silueta.

Dieta de los japoneses

Para mantenerse saludable y vivir en forma, sin duda se recomienda una dieta baja en calorías y la de los japoneses es un perfecto ejemplo de ello. Así que si te has preguntado varias veces cuál era su secreto, se puede resumir en lo siguiente: bajas calorías y formas alternativas de consumir y cocinar los alimentos. Partiendo de la reducción de calorías, esto es posible gracias a una dieta completamente libre de frituras, quesos, azúcares y dulces. Por otro lado, en la dieta japonesa proliferan las verduras, así como la soja, las hierbas aromáticas y otras plantas, que en conjunto constituyen casi el 80% de su dieta. Luego siguen crustáceos, algas y peces; aves y carnes; mucho arroz y grasas como el sésamo o el aceite de canola.

Las bebidas en la dieta japonesa

Dentro de su dieta se distingue de manera especial el konjac . Es un tubérculo de origen asiático, capaz de limpiar el organismo eliminando todo lo que le sobra. Es muy recomendable porque es rica en fibra y agua, además de ser baja en calorías. En cuanto a las bebidas, los japoneses se hidratan con agua y sobacha: una infusión de trigo sarraceno tostado, que desintoxica y drena el organismo.

La importancia de comer adecuadamente

Pero más allá de todo esto, el secreto de su forma y longevidad puede deberse a que no se estresan tanto por contar calorías como a los occidentales: para ellos es suficiente con saciar el 80% del hambre y digerir correctamente.

Además, para limitar el número de calorías no es solo lo que comes, sino cómo lo comes. De hecho, los japoneses dan gran importancia a la ingesta de alimentos, que debe realizarse estrictamente sentados y en tiempos más o menos prolongados, además de realizarse en un ambiente agradable y tranquilo. Los objetos utilizados también son importantes y los japoneses suelen utilizar el cuenco porque es capaz de contener la cantidad adecuada de comida y los palillos porque ralentizan la asimilación, favoreciendo una saciedad más inmediata.

La cocción también es importante para una buena alimentación y la práctica del wok es sin duda ideal para cocinar rápidamente las verduras, conservando las vitaminas, así como pescados y carnes, que gracias a este método de cocción quedan suaves y tiernos. . También hay que decir que el pescado y las verduras en la mayoría de los casos se comen crudos. La opción ideal para evitar la adición de grasas y conservar omega 3 y vitaminas.

La actividad física

Todo esto se combina con actividad física regular; ideal no solo para favorecer la relajación muscular, sino también para aliviar el estrés y evitar el picoteo compulsivo. Ahora que ya sabes cuál es el estilo de vida perfecto que va acompañado de una excelente nutrición, ¿a qué esperas para tomar ejemplo de los japoneses? Definitivamente un modelo a imitar, en la mesa y más allá.