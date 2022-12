Cómo vestirse para la cena de Nochebuena: los mejores looks y outfits

Si estás buscando bonitos looks con los que arreglarte para el próximo 24 de diciembre, es ahora cuando debes decidirte de una vez por todas. Queda muy poco para que llegue tan esperada celebración y no es cuestión de esperar al último momento, teniendo en cuenta que las propuestas al respecto son muchas y variadas así que para evitar quebraderos de cabeza o que luego no sepas qué ponerte, te vamos a mostrar los mejores looks y outfits para la cena de Nochebuena y también, los consejos para vestirse y acertar con lo que llevas puesto.

Qué ponerse para Nochebuena

Vestirse para la cena de Nochebuena suele convertirse un verdadero quebradero de cabeza, especialmente para las mujeres, que nos volvemos locas eligiendo modelito para pasar el examen ante la familia. Hoy te damos algunos consejos para que sepas qué ponerte en esa cena tan especial y así puedas centrarte más en disfrutar de la ocasión que en lo que llevas puesto.

Estamos en la época del año en la que más compromisos solemos tener, especialmente comidas, cenas y fiestas para celebrar la Navidad con familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de algún curso que realicemos… El fondo de armario debe ser amplio para poder abarcarlo todo sin repetir modelito en ninguna de las ocasiones tan especiales que tenemos por delante.

Consejos para vestirse para la cena de Nochebuena

Lo primero que debes tener claro es que tienes que elegir prendas que realcen tus principales atributos para que se ajusten lo mejor posible a tu cuerpo, y que disimulen también posibles defectillos.

para que se ajusten lo mejor posible a tu cuerpo, y que disimulen también posibles defectillos. Es importante también saber el tipo de cena que va a ser , si es formal o informal, en interiores o exteriores… todo esto determinará si debes ir más o menos abrigada, más o menos elegante, etc.

, si es formal o informal, en interiores o exteriores… todo esto determinará si debes ir más o menos abrigada, más o menos elegante, etc. Las transparencias son perfectas para Nochebuena, especialmente si las llevas en un top y las combinas con unos shorts o falda, será un look elegante y muy femenino. Añade medias y tacones y estarás de infarto.

son perfectas para Nochebuena, especialmente si las llevas en un top y las combinas con unos shorts o falda, será un look elegante y muy femenino. Añade medias y tacones y estarás de infarto. Las lentejuelas y los brillos es mejor reservarlos para Nochevieja , que es cuando más encajan en cualquier look.

, que es cuando más encajan en cualquier look. A la hora de vestirse para la cena de Nochebuena con tu empresa, lo más recomendable es llevar un look profesional , que sea festivo y acorde a lo que se celebra, pero sin salirse de lo profesional. Un buen look puede ser una camisa blanca con encaje o transparencias y una falda o pantalón. Si hace frío, una americana será el toque final perfecto.

, que sea festivo y acorde a lo que se celebra, pero sin salirse de lo profesional. Un buen look puede ser una camisa blanca con encaje o transparencias y una falda o pantalón. Si hace frío, una americana será el toque final perfecto. Si es una cena con amigos tendrás más libertad para experimentar y ponerte lo que quieras, siempre y cuando sea acorde al lugar y la ocasión. Un vestido negro es todo un clásico, pero si lo eliges con algún diseño que tenga lentejuelas, transparencias, bordados o cualquier otro detalle, será más original.

No te olvides además de las tendencias ya que estas te pueden guiar sobre lo que más se lleva este año. De este modo hemos elegido el mejor look de Nochebuena de 5 firmas o tiendas «low cost» que nos parecen principales. Seguro que cualquiera de estos «outfits» te parecerá inspirador así que si te gusta ¡apuesta por él!.

El mejor look de Zara para Nochebuena

El rojo es el color de la Navidad. Zara lo sabe bien y en su colección de fiesta propone este traje formado por americana oversize (59.95 euros) y pantalón «fraçoise» (29,95 euros) . Puedes optar por llevar un top o camisa debajo ya que el no llevar nada debajo como la modelo, puede hacer que pases algo de frío.

La elegancia con el outfit ideal de Mango para Nochebuena

En Mango encontramos este «lookazo» de la colección Camille X Mango que la firma ha realizado con la influencer Camille Charriere. Elegancia extrema a partir de una blusa de guipur con lazos transparente (39,99 euros) y un pantalón fluido wide leg (59,95 euros).

Modernidad con el look de Stradivarius para Nochebuena

Si eres práctica y tampoco quieres gastar demasiado, puede ser buena idea hacerte con un look al que le puedas sacar partido más allá de la Navidad. Por ejemplo, la moderna camisa satinada y de estilo «crop» (19,99 euros) que propone Stradivarius y que vas a poder combinar con unos jeans como los de la imagen, de estilo boot cut.

Una Nochebuena ‘cool’ con el mejor outfit de H&M

En H&M apuestan por los brillos presentes en infinidad de prendas como el jersey brillante en azul oscuro (39,99 euros) que puedes combinar además con una falda del mismo color y con lentejuelas (29,99 euros).

El vestido perfecto para Nochebuena está en Sfera

Si buscas el vestido perfecto, nada como elegir el modelo de escote cruzado y con abertura delantera de Sfera (49,99 euros) . El tejido imita el terciopelo.