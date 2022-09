No hay nada peor que mirarse al espejo y ver el cuello lleno de arrugas o con la piel flácida. Desafortunadamente, estas son imperfecciones que solo puedes ocultar con un cuello alto o una bufanda. ¿Qué puedes hacer? La buena noticia para aquellas personas que no se sienten preparadas para someterse a un estiramiento de cuello quirúrgico es que ahora hay una serie de procedimientos no invasivos que pueden proporcionar mejoras visibles. Descubramos a continuación, los tratamientos o pasos a seguir para tonificar la piel del cuello.

Cómo tonificar la piel del cuello

El primer paso es identificar el principal problema que afecta la apariencia del cuello. Puedes tener bandas verticales de los músculos platisma, que sobresalen y alisan la esquina debajo de la mandíbula. Puede tener líneas horizontales por dormir o inclinarte sobre el teléfono o por pasar (aunque no te lo creas pasar muchas horas delante del ordenador). Y simplemente puedes tener poco músculo. ¿Qué hacer?