Los mocasines femeninos son siempre un ‘must have’ que no debemos subestimar. Ni siquiera en la temporada de invierno, cuando, por el contrario, solemos preferir otros modelos de calzado que consideramos más cálidos y adecuados a la temporada. ¿Cómo llevar mocasines en invierno para looks inolvidables? Son ideales para looks de oficina elegantes y formales, pero también debajo de unos vaqueros, para dar un toque extra de feminidad al estilo que llevamos.

Cómo llevar mocasines en invierno

También llamados por su nombre en inglés ‘loafers’, los mocasines son el calzado ideal para el ocio y el trabajo, pero también para trajes muy elegantes, para lucirse con estilo en la estación fría. La mejor combinación es con un par de jeans y un abrigo suave con un cinturón en la cintura, combinado con accesorios que hagan referencia a los colores de los zapatos o a sus detalles teniendo en cuenta por ejemplo que los mocasines con cadenas o detalles dorados son ahora tendencia. Un outfit ideal para cualquier momento del día y para cualquier ocasión, que además podemos modificar cuando queramos aportando algunos matices coloridos y vitamínicos, para iluminar el invierno, normalmente gris y apagado.

Incluso para un look grunge, quizás aprovechando el tartán , tan de moda en la temporada de invierno, los mocasines en los pies pueden restarle un poco el conjunto al look, con un estilo que no pasa desapercibido. Con un bonito pantalón, quizás baggy ya que estos son también tendencia, podremos tener, con mocasines en los pies, el look adecuado para afrontar hasta los días más fríos, sabiendo que siempre vamos a la última y con glamour.

También las hay que se atreven, con calcetines de colores sobre pantalones cuyo bajo llega por encima del tobillo, para un look ochentero que no pasa desapercibido. También podemos jugar con la moda de esta forma, evitando las mallas y mostrando calcetines y medias con estampados y motivos, como hacen las influencers en las alfombras rojas o en las fotos más clicadas de Instagram. Lo importante es que el resultado final sea armonioso y acorde con nuestros gustos.

Por último el eterno look de mocasines y calcetines blancos (que incluso pueden ser más gruesos para no tener tanto frío en los pies) será un acierto en invierno. Un estilo que popularizado en los 80 por Michael Jackson se acabó convirtiendo en una manera de llevar los mocasines que muchas influencers han adoptado como propio y al que nunca renuncian.