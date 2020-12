La bajada de las temperaturas ha hecho que luzcamos en nuestros pies medias y calcetines, muchos de ellos con divertidos estampados que hacen más alegres nuestros pasos. A pesar de que el zapatero esté repleto de botas altas, zapatos abotinados, sneakers y stilletos, hay un calzado que no puede faltar en tu armario por el ser el de esta temporada otoño-invierno. Y no son otros que los mocasines. El mítico calzado del colegio es el zapato de moda, con el que poner este toque masculino al outfit elegido. Porque es precisamente este aire el que impera en los looks de las fashionistas desde hace unos meses.

Su versatilidad es tal que admite cualquier indumentaria. Faldas, vestidos, pantalones o un conjunto working permiten un buen par de mocasines que ya se han abierto hueco en el vestidor de it girls, actrices, modelos y, por supuesto, las ‘royals’ de todo el mundo. Considerados un fondo de armario, los mocasines vuelven para quedarse: con tacón, sin él, mules, negros, camel o con cualquier color, no pueden faltar en tu armario para pisar con garbo.

Precisamente doña Letizia es una de las asiduas a los mocasines. Ella los elige cuando se baja de sus altísimos stilettos, y fue su opción elegida a su regreso al trabajo tras sus vacaciones. Los de la Reina en negro o azul marino, dos de los colores tendencia de temporada. Paula Echevarría también ha caído rendida a este cómodo calzado y prefiere llevarlos a juego con su bolso. Mientras que si cruzamos el charco Katie Holmes y Taylor Swift, son las mejores embajadoras de estos ‘zapatos del cole’ que se han convertido en los reyes del street style.

Su comodidad es el ‘leitmotiv’ de la ropa de esta nueva ‘normalidad’ donde el algodón y las prendas holgadas son el reclamo. Pero además de todo esto, los mocasines han sido los reyes de la pasarela y una apuesta fija de Gucci, que tiene en estos zapatos su estandarte temporada tras temporada. La firma italiana apostó por ellos en su colección otoño-invierno completando estilismos formados por vestidos babydoll y otros de estética grunge. Y no hay que perder de vista la propuesta de Chanel: con calcetines blancos a contraste con mocasines negros.

Cualquiera puede llevarlos. Sientan bien y te dan mil y una combinaciones distintas para ir cómoda. Olvídate de los mocasines solo para looks de oficina y atrévete a llevarlos con cualquier prenda, le darán un toque elegante y chic a lo que lleves. Por ejemplo con unos mom jeans que dejen al a la vista los calcetines. Esta combinación de medias y mocasines es lo más este invierno.

Si te cuesta bajarte de los tacones invierte en unos mocasines con suela track. Una suela gruesa que te elevará unos pocos centímetros del suelo y que te ayudará a dar largos paseos, por ejemplo, en una tarde de shopping ahora que es época Navideña.

Un buen momento para incluir unos mocasines en tu wish list personal o para regalar. Será un acierto seguro y pueden encontrarlo en tiendas como Zara, Üterque o Chanel. Como ves, modelos, colores y precios aptos para todos los gustos y todos los bolsillos. ¿Te atreves?