El cabello electrizado es un problema muy molesto y muy común en la temporada de frío, de modo que si no quieres sufrirlo y más ahora que ya celebramos la Nochevieja, nada como seguir una serie de sencillos consejos prácticos que os permitirán lucir el pelo perfecto.

Cabello electrizado: como evitar este molesto problema

El cabello electrizado o pelo con estática es un problema que se presenta especialmente en otoño e invierno. A medida que aumenta el frío y la humedad, muchas personas ven que su cabello se levanta como por arte de magia y, en cambio, es solo energía electrostática. Es muy molesto, y no solo en lo que respecta al aspecto del cabello, sino porque además estás completamente cubierto de esta electricidad y recibes una pequeña descarga por todas partes.

En realidad, las causas no son solo el frío y la humedad. También puede ser la falta de humedad, la deshidratación y el material que usamos. Hay algunas telas como el poliéster y el nailon que liberan energía electrostática y se pueden encontrar en todas partes, desde tejidos hasta bufandas.

Pero por suerte existen remedios, incluso naturales, para evitar este molesto problema capilar, que puede ocurrir en todos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Veamos a continuación qué se puede hacer.

Remedios para evitar la estática en el pelo

Todo comienza desde el momento del lavado. Para combatir esta energía electrostática que se forma con mucha facilidad, es necesario utilizar un champú adecuado, que sea delicado con extractos de productos vegetales. Además, el acondicionador también debe ser suave. Debe hacerse después de cada champú en todos los largos y no en las raíces. El acondicionador ayuda enormemente a eliminar la electricidad.

Recuerda que si tu cabello está particularmente seco y quebradizo será recomendable, al menos una vez a la semana, hacerte una mascarilla que pueda hidratarlo y darle la fuerza adecuada para que vuelva a estar suave y más saludable. Pero esto no es suficiente si no prestas atención al peinar o secar el cabello de los niños.

No uses un peine de plástico, un gran aliado de la electricidad. Utiliza uno de madera u otro material. Además, preste atención a la temperatura . El secador y la plancha, en el caso de cabello largo, no deben usarse a temperaturas altas, sino a medias. El primero debe mantenerse al menos a 10 cm de distancia.

Antes de la plancha sería útil utilizar un protector térmico, mientras que cuando hayas terminado por completo una sugerencia es utilizar un aceite o una laca para el cabello para eliminar definitivamente el problema.