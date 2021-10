¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que beber agua entre comidas puede ser perjudicial para tu salud? Seguro que mucho. ¿Será cierto o es solo un rumor popular? Veamos lo que opinan los expertos al respecto.

¿Beber agua durante las comidas es malo o no? Esta es la respuesta de los expertos

Beber agua es algo esencial en nuestra vida. De hecho los médicos recomiendan beber un mínimo de dos litros diarios, pero también se suele decir beber agua durante una comida no es saludable por dos razones. La primera es que diluiría los jugos gástricos producidos por el estómago empeorando y ralentizando la digestión; la segunda es que expande las paredes del estómago haciéndonos ganar peso mientras un estómago más grande lucha por llenarse y sentirse lleno. ¿Son estas teorías verdaderas o simplemente el resultado de un concepto erróneo? Los médicos vuelven a tener la respuesta.

Para comprender cómo actúan estas dos creencias en torno al agua durante las comidas, primero debemos comprender cómo es el cuerpo humano. En particular, los jugos gástricos están compuestos esencialmente por agua. Entonces, para digerir nuestro cuerpo, realmente se necesita agua que podamos tomar con seguridad durante las comidas, incluso podríamos beber cuatro o cinco vasos. De hecho, si los jugos gástricos no son suficientes, nuestro cuerpo buscará agua para crear otras secreciones aprovechando los recursos de nuestro cuerpo. Este proceso no solo ralentiza la digestión, sino que también podría crear trastornos relacionados con ella. Por ello, los expertos aconsejan beber agua mientras se come. En concreto se debería beber un vaso antes de comenzar a comer, y luego uno entre plato y plato y también al acabar nuestro menú.

De este modo, beber agua ayuda al estómago durante las fases digestivas, facilita la formación de jugos gástricos y mejora la consistencia de lo que comemos. En consecuencia, quienes sostienen que no se debe beber agua durante las comidas se equivocan. Por otro lado, el rumor de que hacerlo aumentaría el tamaño del estómago y que nos engorda es absolutamente falso. De hecho, la comunidad científica tiene claro que al beber agua mientras comemos y más si la ingesta de agua supera los dos vasos, nos ayuda a sentirnos más saciados y, por lo tanto, a disminuir la sensación de hambre. Además, nunca debemos olvidar que el agua no contiene una sola caloría por lo que puedes tomar agua de forma segura durante las comidas sin tener que preocuparte por la figura.