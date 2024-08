La tremenda autocrítica de Tariku Novales tras su mal puesto en el maratón: «Siento bastante vergüenza»

Tariku Novales, atleta español que acabó en el puesto 68 de la maratón de los Juegos Olímpicos, ha hecho mucha autocrítica tras la prueba e incluso ha llegado a asegurar que «siento que falté al respeto a este evento» tras quedarse muy lejos de los primeros puestos de una de las pruebas más icónicas de la cita olímpica.

«La verdad, siento bastante vergüenza de haber estado tan lejos de cualquier expectativa. Aun con un día malo debía estar más adelante», comentó Novales, que hace ocho meses, en Valencia, consiguió el récord de España de maratón.

«En el kilómetro 11 tuve un encontronazo con una bicicleta de la organización. Se me cargó el abductor. Llevaba el estómago como el culo, en cada avituallamiento se me revolvía la tripa. Cada vez que tomaba algo tenía que vomitar y me he deshidratado mucho», comentó Tariku Novales, que no quiso poner excusas e hizo una gran autocrítica: «Tengo la sensación de haber faltado el respeto a la grandeza de este evento».

Novales, nacido en Etiopía, pero desde los seis años en España, era una de las principales bazas de España en la prueba de maratón. Pero acabó muy atrás, en el puesto 68, algo que incluso estuvo en peligro. «Todavía me pregunto cómo he sido capaz de terminar», llegó a explicar el atleta gallego.

«El estómago lo llevaba como el culo. Después de cada avituallamiento con sales he tenido que parar a vomitar. Eso me ha deshidratado muscularmente», siguió explicando Novales, un ejemplo de deportista y también de autocrítica. «No sé si me arrepiento o si estoy orgulloso de haber terminado. Es un palo más», siguió explicando el español, totalmente devastado.

Tola gana la maratón con récord olímpico

El etíope Tamirat Tola, que entró en la lista de convocados a última hora por la baja de Sisay Lemma, se llevó la victoria en el maratón de París 2024, con récord olímpico (2h06:26), en una carrera en la que el duelo entre su compatriota Kenenisa Bekele y el keniano Eliud Kipchoge no fue tal, ya que ninguno de los dos rindió al nivel esperado y quedaron muy pronto relegados de la pelea por el triunfo. Kipchoge de hecho no pudo terminar la maratón.