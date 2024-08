Quién es Naia Laso: qué edad tiene, de dónde es y todo sobre su lesión

Naia Laso (Bermeo, 19 de noviembre de 2008) entra en escena en los Juegos Olímpicos de París. La joven española de 15 años afronta la prueba de skate en modalidad de park que tendrán su inicio y desenlace este martes 6 de agosto en la plaza de la Concordia. A las 12:30 horas será la clasificación y a las 17:30 arrancará una final en la que todo hace indicar que estará la joven estudiante de 4º de ESO que es una opción sería para la delegación española en esta cita olímpica.

Naia Laso tiene una de las historias más peculiares de los Juegos Olímpicos. La niña maravilla española tiene oportunidad de convertirse en la medalla olímpica más joven de la historia de España. Con 15 años (cumplirá 16 en noviembre) aspira a un hito este martes la prueba de park femenino en skateboarding. Todo después de ganar junto a Danny León el Pro Tour de Dubai, prueba de clasificación olímpica de Park para París 2024.

La niña maravilla española llega a la cita olímpica después de sufrir una fractura de clavícula en el clasificatorio de Shanghái pero ya está perfectamente recuperada de un percance que llegó a poner en peligro su participación en París 2024.

Naia Laso en los Juegos Olímpicos

Naia Laso es una opción seria de medalla para España en estos Juegos Olímpicos. Su extenso currículo pese tener 15 años lo dice así. Tras subirse monopatín por curiosidad siendo una niña, a los 11 años comenzó a competir en modo profesional y a los 12 se proclamó campeona de España. Con 14 fue quinta en el Mundial de Roma 2023 y en este 2024 consiguió su primera victoria importante en el Pro Tour de Dubái de 2024.

Así que esto hace llegar a Naia Laso en condición de ganar una medalla este martes 6 de agosto en la plaza de la Concordia, en la que saltará a la pista a media mañana y todo hace indicar que estará en la final que se disputará a partir de las 17.30 horas.

Qué edad tiene

Naia Laso tiene la oportunidad de hacer historia en los Juegos Olímpicos ganando una medalla a los 15 años. La skater española ha llegado a París después de un 2024 exigente en el que ha tenido que compaginar sus pruebas internacionales, los entrenamientos de entre dos y tres horas al día con los estudios de 4º de la ESO en el Eleizalde Ikastola de Bermeo.

Su padre Roberto Laso es el que se encarga de llevarla a entrenar todos los días mientras compagina su trabajo como autónomo. De su madre luce unos calcetines de Baby Yoda que se han convertido en un amuleto y que desde que los estrenó en una competición en Argentina siempre le acompañan en todas las competiciones. «Me los compró mi madre y al principio pensé que eran un poco ridículos, pero después me los puse un día por la calle y le hacía gracia a la gente. Después me los llevé a un campeonato de Argentina y me fue muy bien. Y a partir de ahí, en vez de llevarlos a todos y me ha ido muy bien», dijo en The Olympics.

La importancia de sus padres en la carrera ha sido vital ya que ambos costearon sus primeros viajes para la disputa de las competiciones en las que Naia Laso comenzó a hacerse un nombre en el mundo del skate.

Origen y de dónde es

Naia Laso nació en Bermeo y toda su carrera la ha desarrollado en el País Vasco donde hoy puede ser, aún más, motivo de orgullo para su tierra.

Así es su lesión

Naia Laso sufrió una fractura de clavícula hace unos meses en la prueba de clasificación de los Juegos celebrada en Shanghái pero que no le impidió estar en París 2024 porque tenía margen de sobra. Después de una rápida recuperación y un periodo de entrenamiento en Estados Unidos, la niña prodigio del skate española ha llegado a la capital francesa con la lesión olvidada y la intención de hacer historia.