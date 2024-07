Jannik Sinner se cae de los Juegos Olímpicos por enfermedad

Jannik Sinner, número 1 del mundo en el tenis, no jugará los Juegos Olímpicos. «Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París», ha anunciado el tenista italiano. El motivo se debe a una enfermedad: el médico «me encontró amigdalitis». El torneo olímpico de tenis masculino en París sufre así una baja muy relevante.

«Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara», anunció Jannik Sinner en un anuncio en sus redes sociales este miércoles.

El italiano, que deja de esta forma un gran vacío en los Juegos Olímpicos de París 2024, explica que perderse la cita olímpica «es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada», pero añade que no puede competir por esa recomendación médica.»Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Forza Italia», añade el número 1 del mundo del tenis.

Sinner era uno de los máximos candidatos a ganar el oro olímpico y además de en categoría individual, también iba a hacer pareja con su compatriota Musetti. Jannik era además una de las opciones italianas más seguras de medalla. De esta forma, la delegación de Italia sufre un golpe muy importante a sólo dos inicios del arranque oficial de París 2024. Lo último que hizo Sinner en el circuito de tenis fue jugar en Wimbledon, torneo al que ya llegó como número 1 del mundo pero en el que acabó cayendo ante Daniil Medvedev, que dos días después perdió ante Carlos Alcaraz en semifinales.

La plaza la ocupará, a falta de confirmación oficial, Andrea Vavassori, actual número 207 del ránking individual. Además, también Italia tendrá que remodelar su doble y se espera que Matteo Arnaldi o Luciano Darderi sea compañero de Lorenzo Musetti en dobles.

Con esta baja, Novak Djokovic pasa a ser el primer cabeza de serie del torneo de tenis masculino en los Juegos Olímpicos, con Carlos Alcaraz como segundo cabeza de serie. Esto significa que tanto el serbio como el español, recientes finalistas de Wimbledón, sólo podrán enfrentarse entre sí en una hipotética final. Cabe recordar que el tenis en los Juegos Olímpicos se disputa en las instalaciones de Roland Garros.

