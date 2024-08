Una canasta de espaldas y sobre la bocina. De esta forma tan inverosímil se clasificó la selección española de 3×3 para los Juegos Olímpicos de París. Menos de tres meses después de aquella feliz marcianada de Gracia Alonso de Armiñano, España sube al podio con una medalla de plata al cuello. «Para nosotras es como un oro», reconoce Vega Gimeno, una de las cuatro protagonistas de este sensacional capítulo en la historia del deporte español.

«A nivel de clubes hemos ganado Ligas, Copas, muchísimas cosas, pero llevar una medalla olímpica al cuello no entraba dentro de nuestros. Queríamos ir a la Villa Olímpica, disfrutar a muerte y ya veríamos hasta dónde llegábamos. Pues mira hasta dónde hemos llegado», resume Gimeno, exultante a pesar de la derrota en la final contra Alemania por un solo punto.

La historia de la pívot y sus compañeras resume a la perfección el espíritu del 3×3: jugadoras que han llegado a la élite, pero sin contar para la selección absoluta. De hecho, tan solo Sandra Ygueravide (tres internacionalidades) y la propia Gimeno (una internacionalidad) llegaron a debutar casi testimonialmente con España 5×5. Sin dejar de lado el baloncesto ‘grande’, apostaron a la vez por el ‘pequeño’ y en París han saltado la banca. Es el premio a una decisión que no tomaron pensando en el éxito, sino por puro amor por el baloncesto.

«Ese amor se va perdiendo durante los años. Cuando apareció el 3×3 yo me reenganché como si tuviera 15 años otra vez. Todos los momentos buenos, la adrenalina, el amor por estar en un grupo, por ser parte de algo, por formar parte de algo tan bonito. Eso me ha hecho muy feliz. Desde que empecé a jugar al 3×3 he sido muy feliz», revela Gimeno.

«Es inimaginable e inexplicable»

La plata de París no se habría producido sin la mencionada canasta milagro de Gracia Alonso de Armiñón contra Canadá en el Preolímpico. A sus 31 años, la bilbaína es la bisagra entre las veteranas Ygueravide y Gimeno y la benjamina de la selección, Juana Camillion.

«Tendremos que tomarla el testigo y pasarlo a las nuevas generaciones que vengan con nosotras. Tenemos a más chicas involucradas en la rueda, no somos solo nosotras cuatro. Obviamente va a ser imposible o sustituir a las veteranas, pero tenemos mucho talento en España, hay muchas chicas preparadas para dar el salto y venir aquí a darlo todo», dice, pronosticando un próspero futuro para el 3×3 español.

A su lado, Camilion da la razón a su compañera apostilla que esta plata «sabe a oro». «Sabe así por todo lo que hemos pasado en los últimos. Yo solo llevo dos veranos con el 3×3, pero Sandra llevan muchísimo más y esta final ha sido un paso increíble. Cuando subes al podio, oyes ‘¡Spain!’ y te cuelgan la medalla es algo inimaginable e inexplicable», se emociona.