Horario y dónde ver la final de Ayoub Ghadfa en boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024

Ayoub Ghadfa disputa este sábado 10 de agosto una histórica combate para el boxeo español. El púgil español se enfrentará a Bakhodir Jalolov en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de su épica victoria ante el francés Djamili-Dini Aboudou en unas semifinales que se disputaron en la Philippe Chatrier. La pista central de Roland Garros también será el escenario de la final de la categoría de +92 kg.

Ayoub Ghadfa consiguió una nueva medalla para España en la noche del jueves después de vencer a Djamili-Dini Aboudou de forma clara por 5-0 en las semifinales de la categoría de boxeo +92 kg. El púgil español dio una exhibición de boxeo sobre el ring ubicado en la Philippe Chatrier de Roland Garros y arrasó en las dos primeras rondas al boxeador local que lo intentó a la desesperada sin fortuna en el tercero y definitivo.

Ahora Ayoub Ghadfa intentará hacer historia para el boxeo español el primer oro olímpico en la categoría de peso pesado contra el uzbeko Bakhodir Jalolov, que será su rival en un combate histórico que también se disputará en la Phillipe Chatrier. Después de vencer al favorito Kunkabayev, hacer lo propio con el armenio Chaloyan y derrotar de forma clara a Aboudou y miles de franceses en Roland Garros, el deportista de Marbella intentará hacer historia en París 2024.

A qué hora es combate entre Ayoub y Jalolov de la final de los Juegos Olímpicos de París 2024: horario del combate

El combate que disputará Ayoub Ghadfa y Bakhodir Jalolov en la final de boxeo de los Juegos Olímpicos se celebrará este sábado 10 de agosto a partir de las 22.51 horas. Esta pelea histórica para España también se celebrará en el ring habilitado en la central de Roland Garros.

Combate Ayoub-Jalolov de la final de las Olimpiadas: dónde verlo y cuándo empieza el boxeo de los Juegos Olímpicos

La final de los Juegos Olímpicos de boxeo en la categoría de +92 kg se celebrará este sábado en la Philippe Chatrier a partir de las 22.51 horas. Ayoub Ghadfa tiene la oportunidad de ganar la primera medalla de oro para el boxeo español en la categoría de peso pesado.

Ayoub-Jalolov en directo por TV gratis: dónde ver la final de boxeo de los JJOO 2024

La final de los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Ayoub y Jalolov se podrá ver en La1 de RTVE, cadena pública que está retransmitiendo de forma íntegra los Juegos Olímpicos a través de todos sus canales y plataformas, como La2, Teledeporte y RTVE Play. En España también podrás seguirlo a través de Eurosport, cadena que también tiene los derechos en nuestro país y que está ofreciendo la cita olímpica que acaba el domingo 11 de agosto a través de todos su canales que se pueden ver en Movistar+.

También podrás informarte de todo lo que suceda antes, durante y después del Ayoub-Jalolov de la final de los Juegos Olímpicos en el directo que ofreceremos a en OKDIARIO. Ayoub Ghadfa, una de las grande revelaciones de esta cita olímpica para la delegación española, tiene la oportunidad de hacer historia para el deporte y boxeo español.

«En el colegio sufrí bullying y ahora aspiro a ser campeón olímpico», dijo hace unos días en una entrevista concedida a OKDIARIO un Ayoub Ghadfa que tiene una cita con la historia el próximo sábado 10 de agosto a partir de las 22.51 horas en la Philippe Chatrier de Roland Garros. Sobre sus inicios dejó claro en este periódico que: «Yo empecé haciendo kickboxing porque mi padre me quiso apuntar para que aprendiera a defenderme. En el colegio tuve algunos conflictos, algunos episodios de bullying, pero al final gracias a Dios salió todo bien. Me apunté a kickboxing. Después de eso me fui a estudiar a la universidad, ahí me apunté a boxeo y aprendí a boxear. Y hasta ahora».