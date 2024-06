Denia sobre la ausencia de Lamine y Nico: «Aquí están los que quieren jugar los Juegos Olímpicos»

Santi Denia compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de anunciar la lista que representará a la Selección Olímpica de fútbol en los Juegos Olímpicos de París. Las tres plazas de mayores de sub-23 fueron para Miranda, Sergio Gómez y Abel Ruiz, cumpliendo con lo que el seleccionador había prometido. Fermín y Baena doblarán tras disputar la Eurocopa.

«En 14 años que llevo aquí es la lista más difícil que hemos hecho por todos los condicionantes que ahora explicaré. Aquí están los que están disponibles y convencidos al 100%. Los condicionantes son que es una lista donde la edad lo condiciona todo. También hay un número de jugadores. Primero hay que dar 22 jugadores y la semana que viene después de los entrenamientos tenemos que dar una lista de 18. Luego, como sabéis, es una fecha que no está en el calendario FIFA y los clubes extranjeros si no lo consideran oportuno no te ceden a los jugadores. Hay que poner en valor del trabajo realizado durante estos meses. Ha sido muy difícil», comenzó afirmando Santi Denia en rueda de prensa.

«Cada caso se ha tratado de manera individual con mucho diálogo. Los que están aquí son los que están convencidos de jugar unos Juegos Olímpicos. Es el sueño de cualquier deportista. Tengo que poner en valor a los que están con nosotros aquí», señaló el seleccionador.

«Yo estoy muy ilusionado y con ganas de mejorar los últimos Juegos de Tokyo. O igualarlo. Estar en la final es el sueño de todos. Pero hay que ir paso a paso. Estamos focalizados en el primer partido y con muchas ganas de empezar a entrenar. Todos los casos se han tratado de manera individual y quiero darle valor a los que están aquí», dijo Denia.

«No descubro nada si digo que en abril estuvimos mirando los campos. Un trabajo previo. Creemos que sería bueno que hubiese 22 jugadores en los Juegos, pero la decisión hay que respetarla porque es para todos. Nuestra opinión y la de todos es de 22. Pero a día de hoy tienen que ser 18», valoró el seleccionador español.

«Esta semana es clave para decidir los descartes. Se le ha mandado un trabajo físico. En esta lista la palabra polivalencia cobra mucha importancia. Tiene muchas más opciones de venir. He buscado fútbol. Siempre hemos buscado lo mismo. Lo que nos puedan ofrecer y esa polivalencia ha ganado importancia. Queremos tener el balón y usar la velocidad. Todos los jugadores han estado conmigo y tenemos jugadores que van a disputar sus segundos Juegos», declaró Santi Denia.

Sobre Pau Cubarsí dijo que «normal que esté apenado por no ir a la Eurocopa. Pero es 2007. Tenemos jugadores del 2000 y 2007. Es un caso excepcional. Está encantado y feliz de jugar unos Juegos Olímpicos. Es algo histórico que la masculina y la femenina vayan a la vez a los Juegos».

«Ha habido mucho diálogo con todo el mundo. Ojalá vengan con la medalla de Oro y con la Copa. Vengan cuando vengan. Todos estaremos felices de que vengan el 15 y les estaremos esperando. La experiencia nos dice que no podemos vivir con hipótesis. En Tokyo vinieron con pocos días para el viaje. Les esperaremos a Baena y Fermín. Están encantados de disfrutar. Pero ahora vamos a dejarles que disfruten de la Eurocopa», valoró Denia.

Santi Denia explica su lista

«Yo quería traer a estos 22. Son los que estaban disponibles dentro de los condicionantes que he explicado. Estoy encantado con ellos. La decisión de los mayores de sub-23 es personal, apoyada por la dirección deportiva. En los Juegos de Londres se llevaron a tres mayores que habían logrado la clasificación: Javi Martínez, Juan Mata y Adrián. En Tokyo, generación 97, vinieron tres jugadores del 96. Y esa experiencia nos fue bien. Vinieron Asensio, Ceballos y Mikel Merino. Estoy encantado y tiene sentido común de que los jugadores que han logrado la clasificación vengan a los Juegos. Y estoy apenado porque había varios del año 2000 que tenían muchas opciones», dijo el seleccionador español.

«Para la Federación no hay caso Pedri. Se siente muy orgulloso de haber disputado unos Juegos Olímpicos. No nos ha condicionado. Nosotros queremos soñar en grande», culminó Santi Denia.