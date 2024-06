Cubarsí asume el segundo plato de los Juegos Olímpicos

Pau Cubarsí estará en los Juegos Olímpicos de París. El central del Barcelona se ha tenido conformar este verano con el segundo plato (teniendo en cuenta que la Eurocopa es el plato fuerte), pero para una persona de su edad, a un año todavía de la mayoría de edad, se trata de un logro sin precedentes. El futbolista en todavía edad juvenil tenía la ilusión por estar a día de hoy en Alemania, pero fue uno de los tres descartes de Luis de la Fuente.

Santi Denia, tras hacer pública la lista de 22 convocados para la cita olímpica, elogió a Cubarsí. Un jugador, recordemos, de 17 años de edad y que ha conseguido derribar la puerta del primer equipo dejando en el banquillo a futbolistas ya contrastados como Marcos Alonso o Iñigo Martínez. Sobre el central, el seleccionador dijo que «normal que esté apenado por no ir a la Eurocopa. Pero es 2007. Tenemos jugadores del 2000 y 2007. Es un caso excepcional. Está encantado y feliz de jugar unos Juegos Olímpicos. Es algo histórico que la masculina y la femenina vayan a la vez a los Juegos y hay que poner en valor que un futbolista quiera disputar este torneo».

El futbolista del Barcelona, que irrumpió con fuerza a principios de año en la Copa del Rey, fue uno de los jugadores más destacados y utilizados por Xavi Hernández. Esto le abrió las puertas de la selección, hasta el punto de que la crítica popular le colocaba como titular en esta Eurocopa. Pero la posibilidad de los Juegos Olímpicos estaba también ahí. Y eso fue lo que acabó ocurriendo. Luis de la Fuente tomó la decisión de prescindir de él para dejarle vía libre de cara a la cita olímpica.

El Barcelona tenía miedo y no quería que se repitiera con Cubarsí lo que ocurrió con Pedri en 2021. Después de doblar Eurocopa y Juegos Olímpicos, el conjunto azulgrana no estaba dispuesto a permitirlo. Algo que sí ha acabado ocurriendo con Fermín López, que se encuentra concentrado con España en Alemania y que también irá a París. «Para la Federación no hay caso Pedri. Se siente muy orgulloso de haber disputado unos Juegos Olímpicos. No nos ha condicionado. Nosotros queremos soñar en grande», zanjó Santi Denia en rueda de prensa.

Cubarsí lidera la sub-21

Porque si de algo se caracteriza este equipo de su juventud. Bueno, sólo hay que saber que se trata de la sub-21 la que viaje a París, salvo los casos contados de Abel Ruiz, Juan Miranda y Sergio Gómez, que son mayores de 23 años: «Es una decisión personal apoyada por la dirección deportiva. En mis 14 años de experiencia. En los Juegos de Londres, se llevaron a tres jugadores mayores que habían logrado la clasificación siendo campeones de Europa. Es una decisión personal y estoy encantado. Creo que tiene sentido que de los jugadores que han logrado la clasificación, salgan los tres mayores. Estoy apenado porque hay jugadores de la generación del 2000 que no han podido venir», zanjó Denia.

Y Cubarsí, con 17 años y habiendo nacido en 2007 liderará un equipo en el que es el jugador más pequeño con diferencia. El central catalán, pese a ser siete años menos que muchos de sus compañeros, mostrará sus galones y toda la experiencia que ha venido adquiriendo todos estos meses como futbolista titular del Barcelona.