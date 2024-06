Polémica en el mundo del deporte. Un jugador holandés de voley playa que fue condenado y estuvo ocho años en prisión por violar a una menor de edad en el Reino Unido competirá en los Juegos Olímpicos de París. Steven van de Velde y su pareja Matthew Immers son uno de los dos equipos masculinos de los Países Bajos que se clasificaron para la competición de voley playa en París, que se inicia el 26 de julio. La mayoría de las 24 duplas olímpicas clasifican por puntos en la gira internacional; Van de Velde e Immers son undécimos de acuerdo con esta tabla.

«Entiendo que en la previa al evento deportivo más importante del mundo esto puede atraer la atención de la prensa internacional», dijo Van de Velde en un comunicado público en la página web de la Federación de Voleibol de los Países Bajos. «No puedo revertirlo entonces tendrá que lidiar con las consecuencias. Ha sido el error más grande de mi vida».

A tale as old as time: rapist with a sporting talent given a free pass so he can continue his professional career.

Dutch volleyball player Steven Van de Velde admitted three counts of rape 12-year-old British girl in 2016, was sentenced to just 4 years, then allowed to return to… pic.twitter.com/QnxAntDtU6

— David Challen (@David_Challen) June 26, 2024