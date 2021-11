Cuando se repasan los documentos policiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO sobre la operación Titella, en la que fue detenido José Luis Moreno, puede leerse que el presunto fraude estimado puede rondar los 50 millones de euros y que los movimientos económicos de la presunta organización criminal pueden superar los 80 millones. Como ejemplo baste recordar que la mula o transportista de efectivo que fue detenida y que supuso el detonante del resto de detenciones llevaba en un solo viaje en coche desde Italia un millón de euros escondidos en la rueda de repuesto. Y todo esto es importante recordarlo para compararlo con la lamentable situación que atraviesan los trabajadores de José Luis Moreno, quienes han decidido romper su silencio para OKDIARIO.

Una de las trabajadoras entrevistada por OKDIARIO trae al mundo real las consecuencias de que su jefe los ignore laboral y económicamente desde que fue detenido y puesto en libertad en el marco de la operación Titella: “Estamos mal, muy mal. Porque verte así, de repente, sin haberlo comido ni bebido es muy… Ellos, la empresa, alegan que no tiene dinero, así que por mucho que se desbloqueen las cuentas no nos va a poder pagar, así que lo que necesitamos es buscar una solución, porque llegar a tener que pedir ayuda a servicios sociales, a la familia, amigos, eso es muy duro. Cuando tienes hijos, cuando eres una madre soltera, cuando no tienes más ingresos que lo tuyos y has tirado de lo que has podido. Si tienes algún ahorro, pues te lo has comido ya. Tenemos que pagar la casa, los gatos y encima estamos trabajando en casa y nosotros ponemos los ordenadores, la luz, ponemos la calefacción, ponemos Internet, y no tenemos ninguna ayuda por parte de ellos, de nada, pero tenemos que seguir trabajando”.

Para ser justos, en este punto del caso, en el que los trabajadores no cobran desde hace cinco meses y Moreno no da señales de vida, hay que practicar empatía con el carácter del propio Moreno y en esa empresa hay gente que lo conoce desde los años 90. “Si lo conoces como lo conocemos nosotros, entonces entiendes que para él esto no ha sido nada y está convencido de que también saldrá de esta como si nada. Es una persona muy endiosada, que siempre ha impuesto sus formas. No ha sido nada previsor y ha derrochado dinero sin medida confiando en que siempre ingresaría más, y más y más. Ha tenido muy buenos profesionales financieros alrededor y nunca les ha hecho caso, salvo en la crisis de 2008. Ahí le dijeron que una plantilla de 150 personas con contratos indefinidos podía ser un problema y fue cuando redujo mucho el volumen de trabajadores”

El hombre que echó a Prince del escenario

Hablamos de un hombre capaz de echar a Prince de un escenario por retrasarse en montar los instrumentos para una actuación o decirle a Joe Cocker que con determinada camisa en su programa no iba a actuar. Ese es según sus trabajadores José Luis Moreno, así que no es de extrañar que ante las penurias que ahora atraviesan sus empleados no se le ocurra siquiera mandarles un correo electrónico personal.

Y es que es mucho más que un bache económico para muchos de ellos. “Ver que no puedes dar de comer a tus hijos duele mucho. Ya no son sólo las deudas que estamos generando, que no sé cuándo las podremos saldar. Éramos gente normal, sin deudas, que ahora las hemos generado sin hacer nada para merecerlo. Pero ya, cuando no tienes que darle de comer a tus hijos… Ahí es por donde no vamos a pasar ninguna madre ni ningún padre y vamos a hacer lo que haga falta para darles de comer a nuestros hijos”.

Y ojo, que los trabajadores de Moreno recuerdan que para llegar a este extremo ha sido necesaria la pasividad de sus propios jefes. “Hemos pedido hasta la saciedad una solución y de hecho pedíamos el ERTE a sabiendas de que consumíamos nuestro propio paro, pero nos daba igual porque al menos seguía entrando dinero y así no tendríamos que haber andado pidiendo ayuda a Servicios Sociales o a Cruz Roja. Necesitamos ayuda y la necesitamos ya, por eso nos hemos decidido a demandar. Ahora vienen las Navidades, y van a ser una Navidades muy duras”.