Juan Carlos I ordenó a sus testaferros transferir 145.458 euros desde una cuenta de Fondation Zagatka de Ginebra a otra de la sociedad Fathomless Advisory Services Limited del ex marido de Corinna Sayn Wittgenstein, Philip Adkins, para el el norteamericano recupere el dinero que, previamente, había desembolsado para cubrir los gastos de vuelos en jets y hoteles de lujo del ex monarca.

OKDIARIO ha tenido acceso a los papeles secretos del sumario P14783/2018 de Ginebra, en el que figuran las transferencias bancarias de Fondation Zagatka en Credit Suisse y en Lombard Odier. Los movimientos de la fundación offshore de Vaduz (Liechtenstein) presentan al primer esposo de la princesa Corinna, Philip Adkins, como uno de los beneficiarios de la cuenta 0483507982089200 4.

En el documento bancario -en el apartado de “débito” aparecen cinco pagos (en francés, ordre de bonification) a favor de la sociedad offshore de Adkins, que fue constituida en Hong Kong el 28 de marzo de 2014, unos meses antes de la primera transferencia de Juan Carlos. La ex colonia británica es otra de las plazas que garantiza la opacidad en las operaciones mercantiles, como sucede con Panamá y Vaduz, los otros centros financieros utilizados por los testaferros del Rey Emérito.

Adkins, un americano oriundo de Michigan, que conoció a Corinna cuando sólo tenía 21 años y residía en París y, poco después, contrajo matrimonio con ella, recibía el dinero de Juan Carlos no como un regalo o premio, sino como una devolución de un dinero que él ya había pagado. ¿Y por qué Adkins abonaba los gastos del ex monarca? Para que no quedara al descubierto su ritmo de vida y la procedencia del dinero.

«Todo huele a lavado de dinero»

Los secretarios o escoltas de Juan Carlos podían pagar los contratos de los jets o las facturas de los hoteles, pero tal visibilidad no era aconsejable. El procedimiento estaba diseñado por los testaferros del Emérito para garantizar la plena opacidad en el movimiento del dinero.

Llama la atención que el nombre de la sociedad del primer esposo de Corinna, Fathomless, significa en español “insondable”, que, según la Real Academia de la Lengua, tiene la siguiente acepción: “Tan profundo que no se puede alcanzar su final”.

El sistema utilizado por los testaferros era el siguiente: el ex marido de Corinna anticipaba con sus tarjetas bancarias el importe de las facturas de los viajes en jet y los hoteles de Juan Carlos y, después, Fondation Zagatka se lo reintegraba en una cuenta de su sociedad de Hong Kong.

Una fuente de la investigación suiza declaró a OKDIARIO: “Todo huele a cortina de humo. Despide un tufo a blanqueo de capitales porque lo que se pretende es ocultar la procedencia del dinero y convertirlo en legal porque, quien paga en primer lugar, quiere aparentar que es el titular para ocultar la identidad del verdadero beneficiario”.

Cinco entregas

OKDIARIO ha descubierto en las cuentas de Zagatka cinco entregas en diversas divisas -libras esterlinas, euros y dólares- a la offshore de Adkins quien, tras conocer a Juan Carlos por medio de su ex mujer, llegó a entablar una estrecha amistad con el Emérito, que se mantiene hasta la actualidad.

La primera transferencia fue realizada desde el Credit Suisse de Ginebra a Fathomess Services el 22 de diciembre de 2014 por una cantidad de 74.016 libras esterlinas (86.560 euros, al cambio de la época). En esa fecha, Corinna ya no mantenía relaciones ni amistosas con Juan Carlos, quien ya había abdicado. La princesa alemana había sufrido la operación del CNI contra su oficina de Mónaco para recuperar documentos y la visita a Londres del general y director de los servicios secretos, Félix Sanz Roldán.

El segundo movimiento se produjo el 26 de enero de 2015 con el traspaso a la offshore hongkonesa de 12.331 libras, lo equivalente a 14.420 euros. Medio año después se transfería la cantidad de 11.724 euros, el mismo día en el que Zagatka abonaba también a la aerolínea Air Partner más de medio millón de euros.

El 13 de julio, de la cuenta del Credit Suisse de Ginebra salían 1.960,55 dólares (1.696 euros) para Fathomless. La cantidad aumentaba significamente en la siguiente transferencia , el 20 de noviembre de 2015 a las cuentas de Adkins: 26.327.42 libras esterlinas (30.767 euros)

En todas esas transferencias figura el nombre de Arturo Fasana y su sociedad Rhône Gestion de Ginebra, que actúa como gestor de Fondation Zagatka. Los movimientos bancarios vienen a demostrar una vez más que, aunque Álvaro de Orleans figura como titular de la fundación de Vaduz, los verdaderos beneficiarios son Juan Carlos y algunos de sus familiares.

«Estás loco, ¿qué haces?»

Ya en las confesiones de Corinna que fueron grabadas de manera subrepticia por el comisario Villarejo en Londres, en 2015, y que dieron lugar a la apertura de una investigación en Ginebra, la princesa alemana se refiere a los pagos de Adkins: “Le pregunté a mi ex marido, en Los Ángeles, donde se publicó una foto en Beverly Hills de Juan Carlos con mi ex marido, comiendo en el restaurante The Ivy. Le dije a Phillip: ‘Estás loco, qué haces…”. Y me contestó: “Bueno, me pidieron si podía pagarle el hotel”.

Y la princesa alemana seguía su narración con cierta indignación: “Philip pagó el hotel, así que dio su tarjeta de crédito y luego, Vicente Mochales, el de seguridad de Juan Carlos, le dijo: “Te lo devolveremos”. Diez días más tarde le enviaron el dinero. Y le dije: ‘Philip, ¿te has vuelto completamente loco? ¿De dónde viene el dinero?’. Yo creo que el dinero procedía de Suiza y aquello era un blanqueo de dinero”.

Adkins, el primer marido y padre de su hija Nastassia, conoció a Corinna cuando trabajaba en el Citigroup como banquero de inversiones. Nacido en Michigan en 1958 y formado enn las universidades de Columbia y Harvard, se encontraba en esos momentos destinado en Japón pero visitaba frecuentemente la capital de Francia. Tras la boda en 1991, dos años después el matrimonio trasladaba su residencia a Londres.

Corinna y Adkins se separaron en 1994, aunque continuaron manteniendo unas excelentes relaciones, incluso tras el matrimonio la princesa alemana con Casimir Sayn Wittgenstein. Tras el fracaso matrimonial con el alemán en 2005, Corinna conoció al entonces Rey de España en una cacería en Almodóvar del Campo en Ciudad Real.