La Guardia Civil investiga los contratos, nombramientos y concesiones del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia, más conocido como La Granja de San Ildefonso, durante las etapas como alcaldes de José Luis Vázquez, actual procurador en Cortes y portavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Castilla y León y alcalde durante tres legislaturas entre 2007 y 2019, y del actual regidor, el también socialista Samuel Alonso. El montante de lo adjudicado sin contratación ni licitación pública a una empresa de mantenimiento de jardines supondría algo más de 840.000 euros.

Este miércoles, varios miembros de la Benemérita de la Comandancia de Segovia, entraban en las instalaciones municipales para hacerse cargo de expedientes de adjudicaciones de contratos, los nombramientos de altos funcionarios y los documentos de cesión de una parcela al municipio, además citaron a varios funcionarios para que acudieran a declarar, advirtiéndoles de que la investigación está bajo secreto sumarial decretado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia.

Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO, la primera parte de la investigación versaría sobre las facturas emitidas por la empresa Valoriza, encargada del mantenimiento y limpieza de los jardines municipales por valor de unos 840.000 euros, desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2021, a razón de 17.500 euros mensuales, sin la concurrencia de concurso público alguno. Hay que recordar que el actual portavoz adjunto socialista en las Cortes de Castilla y León fue alcalde de esta localidad hasta junio de 2019. En total durante los cuatro años el contrato ascendería en realidad a más de 840.000 euros, porque también se habrían emitido otras facturas por trabajos esporádicos de diversa índole para el municipio.

Para entender mejor el asunto hay que remontarse al año 2010 cuando el Ayuntamiento de San Ildefonso adjudicó mediante concurso público el mantenimiento y limpieza de sus jardines a la empresa Althenia, fijando el precio en 17.500 euros mensuales. Pero el Ayuntamiento iba acumulando deuda y en 2017 cuando la deuda llegó a 500.000 euros la empresa decidió resolver el contrato, acudir a los juzgados y conseguir que el municipio le pagase a plazos esa deuda que actualmente está casi desaparecida.

Parques y jardines

El alcalde de entonces y actual portavoz adjunto socialista en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, decidió dar el mantenimiento a otra empresa, Valoriza Servicios Medio Ambientales, pero lo hizo sin concurso público ni contrato de por medio, tal y como dejó reflejado por escrito el vicesecretario general del Ayuntamiento, Carlos Frías López, el 4 de enero de 2022.

En ese escrito explicaba el funcionario que «con fecha 3 de enero de 2018, mediante resolución de la Alcaldía número 2/2018 se aprueban los Pliegos de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la contratación de los servicios de «conservación de los espacios verdes y arbolado urbano y trabajos complementarios del Real Sitio de San Ildefonso». No obstante no hay constancia de publicación de los mismos, ni de continuidad del expediente». Es decir, que ese expediente no se transformó nunca en licitación ni en concurso público.

El mismo funcionario aseguraba que «desde diciembre de 2017 y hasta el 1 de diciembre de 2021 la empresa Valoriza ha venido prestando el meritado servicio, sin que se haya encontrado en las oficinas y/o archivos municipales, documentación administrativa nueva a la ya referida» y «para que así conste y surta los oportunos efectos firmo el presente de orden y con VºBº del Sr Alcalde Presidente en el Real Sitio de San Ildefonso».

José Luis Vázquez Fernández es bibliotecario de profesión en la Diputación de Segovia y comenzó su andadura política como teniente de alcalde y delegado de Hacienda y Deportes en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso en 1995 con el entonces alcalde Félix Montes, y senador socialista por Segovia durante la X, XI y XII Legislaturas.

Entre 2007 y 2019 se convirtió en alcalde de La Granja, pero ya había sido elegido diputado provincial. Como alcalde del Real Sitio formó parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional hasta 2019 y fue vicepresidente primero de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Ahora es procurador en Cortes y además miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE en Castilla y León.

Cuatro cajas

La Guardia Civil se incautó de cuatro cajas de documentos y, a falta de más información, se especula también con la posibilidad de que se esté investigando a nombramientos realizados a dedo y cotizaciones irregulares de funcionarios en la Seguridad Social. Todo en contra de los reparos emitidos en su momento por la interventora municipal. También se estaría investigando la cesión al municipio de una parcela por parte de particulares que luego se «arrepintieron» y consiguieron una indemnización del Consistorio municipal de 1.280.000 euros.

Todo ello habría ocurrido durante la gestión de José Luis Vázquez como regidor por parte del PSOE de Castilla y León en el municipio. El actual alcalde, Samuel Alonso, declaró a El Día de Segovia que «no sabemos quién ha podido denunciar o demandar al Ayuntamiento del Real Sitio. Al parecer, hay secreto de sumario. Total colaboración con la investigación. Eso sí, que esto pase a 20 días de las elecciones no encaja muy bien». Por su parte, Izquierda Unida de la localidad ha pedido una reunión urgente de la Junta de Portavoces de La Granja.