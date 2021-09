Un asesor de Pablo Echenique en Podemos-Aragón, Eduardo Martínez Miñana, figura como empleado de una de las consultoras que cobró 1,4 millones de euros a través de la Embajada de Ecuador en España. OKDIARIO desvela hoy en exclusiva la existencia de una tercera empresa interpuesta vinculada a Podemos denominada Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU. En esta compañía, que ha recibido pagos del Gobierno de Ecuador entre los años 2019 y 2021, también trabajaron otros cargos públicos y orgánicos del partido de Pablo Iglesias, como Alejandra Jacinto, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

El nexo entre esta empresa interpuesta, controlada por el testaferro Walter Jaramillo, Rafael Correa y Pablo Iglesias radica en Txema Guijarro, diputado de Podemos en el Congreso, que fue viceministro y mano derecha del ex canciller correísta Ricardo Patiño durante cinco años. Tal y como ha contado a este periódico en Quito uno de los testigos de esta operación, Guijarro intermedió ante el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano que codirigió para que los pagos millonarios continuaran a través de las tapaderas de Jaramillo, que actuaba como hombre de paja, tras el veto a Kinema, la cooperativa de Podemos.

Los pagos del Gobierno de Correa al entorno de Podemos comenzaron en el año 2012. Desde esa fecha se pagaron 2,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa fundada por el diputado Rafael Mayoral, por la realización de supuestas asesorías jurídicas. Tras cuatro años de contratos adjudicados a dedo, la Embajada de Ecuador en España cambió a Kinema por nuevas empresas que seguían relacionadas con Podemos. A partir de 2016 los contratos continuaron adjudicándose a la empresa Mi País Consultores SL (que recibió 2,9 millones de euros) y, desde 2019 hasta 2021, a la tapadera que hoy desvela OKDIARIO, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU, que facturó 1,4 millones de euros.

Cuatro días antes de que finalizaran los contratos entre Mi País Consultores SL y el Gobierno de Ecuador, el 28 de diciembre de 2018, el testaferro Jaramillo acudió ante un notario para constituir una nueva consultora a la que denominó Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU. Ese mismo día, tras acudir al Registro Mercantil para anotar el inicio de la actividad económica, firmó un nuevo contrato entre la empresa interpuesta y la Embajada de Ecuador en España. Es decir, esta compañía se constituyó ad hoc para el cobro millonario.

En esta ocasión, se firmó un único contrato anual por valor de 1.054.866,17 euros y no varios temporales, como había ocurrido hasta el momento desde 2012. Así, el montante mensual por los supuestos servicios profesionales que las tapaderas vinculadas a Podemos ofrecían a la oficina diplomática era más elevado. Tal y como figura en el desglose de los pagos al que ha tenido acceso este periódico, los pagos mensuales eran de 91.158,72 euros.

Entre los abogados que trabajaban para esta empresa interpuesta en 2019 figuran multitud de cargos públicos y orgánicos del partido de Pablo Iglesias. Algunos de ellos son Alejandra Jacinto y Eduardo Martínez Miñana; Julio Alejandro Vicente Mateo, ex secretario general de Podemos en Orihuela; Manuel San Pastor, en 2019 asesor del Ayuntamiento de Parla, cogobernado por Podemos; y Azael Babiano, asesor jurídico en materia de financiación y contratación de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2016.

Durante los años 2020 y 2021 continuaron los pagos a Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU, que cambió su nombre por Intecon Iberoamérica SLU. Estos nuevos pagos fueron de 206.975,58 euros y se llevaron a cabo por cuatro meses de trabajo, entre enero y abril de 2020. Seguidamente, tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus, la empresa interpuesta vinculada a Podemos volvió a facturar otros 197.835,80 euros a la Embajada de Ecuador en España, hasta el 30 de junio de 2021. El objeto de todos estos contratos siguió siendo la supuesta ayuda a los inmigrantes ecuatorianos.

Como contó el asambleísta ecuatoriano Esteban Torres a OKDIARIO, los abogados que trabajaban para las tapaderas de Podemos tan sólo ganaban el 2% de los casos. A pesar de estos paupérrimos datos, los contratos y sus renovaciones perduraron en el tiempo. De la misma manera, los emolumentos que percibían aumentaron exponencialmente a lo largo de los años. Una decisión que ahora hace sospechar a la Contraloría de Ecuador que, en realidad, estos pagos sirvieron para financiar de manera encubierta al partido de Pablo Iglesias.

Este periódico se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. También con el testaferro Jaramillo para conocer sus versiones de los hechos. Mientras que Correa ha optado por no descolgar el teléfono ni responder a los mensajes, a pesar de los reiterados intentos, el testaferro Jaramillo, en un tono nervioso, afirmó a OKDIARIO que no iba a hacer ninguna declaración sobre el asunto.