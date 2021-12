Antes de acceder a la plaza de alta funcionaria, Ángeles Albert de León, la actual directora de la Academia de España en Roma, estuvo vinculada profesional y personalmente con la empresa que desde junio de 2018 explota a cambio de un sueldo mensual la compañía familiar de los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas casualidades quedarían en el terreno de la anécdota si no fuera porque la empresa que ha cogido las riendas de Playbol SA, la empresa del padre del presidente, no hubiera recibido 701.000 euros en ayudas públicas desde febrero de 2020. Ahora OKDIARIO acredita que la alta funcionaria en Roma no sólo es hermana del hombre que paga al padre del presidente Sánchez, sino que durante un tiempo fue además socia del grupo de empresas familiares.

Está claro que todo lo que rodea al enrevesado caso Paybol va necesitando una explicación que con el pasar del tiempo no llega y cuya ausencia hace más difícil de entender determinados acontecimientos. Si resulta sorprendente el cruce de relaciones entre el padre del presidente del Gobierno y un empresario emparentado con una alto cargo estatal, más sorprende todavía el pasado reciente de ambas compañías, los otros negocios de la familia Albert de León y el origen de la empresa que actualmente paga al padre del presidente cada mes y que desde el año pasado ha recibido 701.000 euros a través de ayudas públicas. Empecemos por esto, por el origen de las dos empresas protagonistas de la historia.

Los padres de Sánchez fundaron Playbol SA en 1977, y desde entonces ninguna otra compañía se decidió por ese nombre, hasta 2016. Ese año se fundó Industrias Plásticas Playbol y según la documentación consultada por OKDIARIO, procedente de la empresa que favoreció parte de la inversión, Industrias Plásticas Playbol nació para comprar el negocio de Playbol SA. Aquí empiezan los matices, pero es que son muy importantes, ya que lo adquirido es el negocio, no la empresa, que sigue a nombre del padre del presidente Sánchez para cobrar mensualmente su explotación. De hecho, pese a que Industrias Plásticas Playbol se fundó en 2016, no fue hasta junio de 2018 cuando ellos mismos aseguran haber ejecutado el plan original. En junio de 2018 Sánchez llega a la Moncloa.

Y en este asunto, ¿qué pinta la directora de la Academia de España en Roma? Primero hay que fijarse en el texto que respalda la creación de la empresa que paga al padre del presidente: “Creada en 2016, Industrias Plásticas Playbol SL es una compañía creada para la adquisición de los activos productivos, base de clientes y actividad de Playbol SA, empresa dedicada a la producción de plásticos con 50 años de actividad. (…) Los nuevos directivos cuentan con una sólida experiencia empresarial como propietarios y gestores de la empresa Encuadernación Lanza, fundada en 1986 y cuya actividad principal es la encuadernación mecánica”

Encuadernación Lanza e Industrias Plásticas Playbol SL están vinculadas a través de “los nuevos directivos”. ¿Quién pertenecía al consejo de administración de Encuadernación Lanza? Ángeles Albert de León. La documentación que obra en poder de OKDIARIO demuestra que la alta funcionaria fue nombrada vocal del consejo que presidía su hermana y de la que era secretario su hermano el 5 de septiembre de 2001 y que abandonó el cargo en septiembre de 2009 cuando fue nombrada directora general de Bellas Artes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con todo lo anterior cabe preguntarse por qué una empresa constituida ad hoc para hacerse con el negocio del padre del presidente no ejecutó esa adquisición hasta que Sánchez llegó a Moncloa, o por qué el padre del presidente negó conservar la empresa de la que aún hoy es administrador a preguntas de este periódico, o cómo es posible que una alta funcionaria entre y salga de la vida de la familia del presidente y de la suya propia de manera tan casual, aunque sin duda, lo más importante es saber por qué una empresa fundada en 2016 y que hasta 2020 había recibido cerca de 300.000 euros en ayudas y créditos públicos recibió en apenas 15 meses 700.000 más.