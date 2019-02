El periodista Javier Ayuso está protegido por la Ley de Secretos Oficiales como los agentes del CNI

El fiscal anticorrupción Miguel Serrano prohibió al ex comisario José Villarejo mencionar el nombre del ex periodista de El País, Javier Ayuso, durante una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional, porque, su identidad, según él, estaba “protegida por la Ley de Secretos Oficiales“.

La advertencia del representante del Ministerio Público se producía el pasado 21 de enero cuando Villarejo compareció en el Juzgado Central de Instrucción número 6 ante el magistrado Manuel García Castellón dentro del proceso de la operación Tándem.

El ex comisario estaba citado en la Audiencia Nacional para aportar su testimonio en una de las tantas piezas secretas que conforman ese maxiproceso judicial, que lo mantiene en la cárcel desde noviembre de 2017. Aquel día, asistía al Juzgado para declarar en la causa Kitchen, sobre el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Sin embargo, una vez concluido ese interrogatorio, Villarejo tomó la palabra para desvelar datos sobre el 11-M y sobre sus trabajos en el BBVA, cuya investigación también forma parte de otra pieza secreta.

El ex policía, que durante años trabajó en operaciones reservadas como agente encubierto del Ministerio del Interior, desveló al magistrado uno de sus encuentros en la sede del BBVA con Javier Ayuso, entonces directivo del banco, a quien informó de sus progresos en las investigaciones para frenar el asalto de Sacyr a la entidad financiera presidida por Francisco González.

Cuando Villarejo pronunció la frase “mis reuniones con Ayuso en el BBVA”, el fiscal Serrano le increpó: “A ese señor no se le puede mencionar aquí”. Y, como el ex comisario seguía refiriéndose al periodista por su nombre y responsabilizándole de ser el “coordinador” del operativo en el BBVA, el representante del Ministerio Público se lo volvió a recriminar, elevando el tono de voz: “Su identidad -la de Ayuso- está protegida por la Ley de Secretos Oficiales”, sentenció.

Ayuso, ‘El Innombrable‘

Villarejo, contrariado, le contestó al fiscal que a partir de ese momento seguiría refiriéndose a Ayuso como “el innombrable”, según él, la persona que hacia de puente entre el BBVA y el CNI. Y siguió su declaración utilizando ese calificativo.

El supuesto espionaje de Villarejo para el BBVA, según las pesquisas de la Audiencia Nacional, se habría producido entre 2004 y 2005 cuando Ayuso no sólo ocupaba en el banco el cargo de director de Comunicación (1997-2009) sino que además, como a él le gusta vanagloriarse en su currículum profesional, había sido el primer periodista en alcanzar, en 2002, un puesto en el Comité de Dirección y vicepresidente segundo del Patronato de la Fundéu.

Ese destino, tan estratégico dentro del organigrama del BBVA, le confería suficiente poder como para recibir a Villarejo en su despacho y convertirse en el interlocutor de la entidad financiera, según el testimonio del ex comisario.

OKDIARIO ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción sobre los comentarios del fiscal Serrano acerca de la condición “secreta” de Ayuso pero el Ministerio Público se limitó a contestar: “Sin comentarios”.

Por su parte, Ayuso negó a este periódico que se hubiera producido esa reunión con Villarejo en la sede del BBVA: “Nunca he visto a Villarejo hasta el año 2015 cundo empecé una investigación sobre él en el diario El País. Como periodista le llamé para contrastar una información y estuvimos dos horas y media hablando y él se limitó a amenazarme. Nunca tuve ese encuentro en 2004. Eso es una mentira más”.

El periodista cuando habla de su investigación se refiere a un dossier de los servicios secretos sobre el patrimonio de Villarejo que publicó antes de que el comisario fuera detenido en 2017. El policía siempre mantuvo que los papeles se los había filtrados el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, con quien el entonces el funcionario del Ministerio del Interior mantenía un enfrentamiento público.

Sobre la supuesta reunión en el despacho de Ayuso en el BBVA, fuentes próximas al policía encarcelado manifestaron a OKDIARIO que existen testigos que pueden confirmar dicho encuentro.

Por qué el fiscal protege a un periodista

Lo más sorprendente del incidente en el despacho del juez García Castellón es que el fiscal anticorrupción apelara a la Ley de Secretos Oficiales para proteger a Ayuso cuando, supuestamente, el periodista no está sometido a ninguna disciplina del Centro Nacional de Inteligencia ni tiene la condición de testigo protegido.

Un ex directivo de los servicios secretos aseguró a OKDIARIO: “La insistencia del fiscal podría dar a entender lo contrario. Y, al final, lo que está consiguiendo es señalar directamente con el dedo a quien pretende proteger. No es la primera ni la última vez en la que un periodista, un imán de una mezquita o un actor de cine colaboran externamente con el CNI”.

La Ley de Secretos Oficiales es una ley franquista de 1968 que fue modificada en 1978 en algunos de sus puntos. La ley habla de “materias clasificadas” que afectan principalmente a funcionarios de los servicios secretos o a militares. Uno de sus artículos establece que “podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado”.

Así mismo, en su artículo 11 señala: “Las personas facultadas para tener acceso a una materia clasificada quedarán obligadas a cumplir las medidas y prevenciones de protección que reglamentariamente se determinen, así como las particulares que para cada caso concreto puedan establecerse”.

Pero ningún apartado, en contra de las observaciones del fiscal Serrano, la Ley de Secretos Oficiales afecta directamente a un periodista, a no ser que mantenga un estatus secreto o una relación especial con alguna institución del Estado, y que todo ello fuera del conocimiento del Ministerio Público.

Sin embargo, a la pregunta de OKDIARIO a Ayuso a cerca de por qué el fiscal anticorrupción había prohibido a Villarejo mencionar su nombre en su declaración, éste contestó: “No tengo ni idea. No estoy sometido a nada referente a la Ley de Secretos Oficiales porque yo trabajé en la Administración pero ya no trabajo”.

Sobre si se consideraba un “testigo protegido” o “un colaborador del Estado”, el periodista contestó: “Trabajé en la Casa del Rey durante tres años pero ya no trabajo ahí. No estoy protegido para nada a través de la Ley de Secretos Oficiales. No me consta para nada. Ni tampoco me consta cuando trabajaba para la Casa del Rey. No estaba protegido”.