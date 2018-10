Denuncian a Quim Torra en la Fiscalía de Suiza por incitación a la violencia

Un ex policía y ex militar suizo, François Meylan, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del país helvético contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por incitar a la violencia de los CDR, por hacer apología del racismo y por poner en peligro a la población de Cataluña.

En su denuncia, Meylan recuerda que Torra alentó el pasado 1 de octubre a los CDR a seguir adelante con su labor de agitación callejera. Pocas horas después, los CDR intentaron asaltar la sede del Parlament.

Al respecto, señala que algunas de las operaciones de los CDR están coordinadas por antiguos terroristas de Terra Lliure como Fredi Bentanachs (quien recibió entrenamiento de ETA en el sur de Francia en los años 80) y Carles Sastre, quien asesinó al empresario José María Bultó colocándole un explosivo casero en el pecho.

François Meylan acudió el pasado mes de agosto a Cataluña como voluntario para ayudar a los grupos constitucionalistas que quitan lazos amarillos de las calles. En una entrevista a OKDIARIO, declaró que “la ideología separatista es un fantasma para manipular a la gente, funciona como una secta. Detrás hay operaciones delictivas, es una cuestión de dinero y poder. Y sus jefes siempre viven muy bien. Hay mucha gente que está viviendo de esto”.

En la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía suiza, Meylan pide la apertura de una causa penal contra Quim Torra por hacer apología de la violencia y el racismo. Meyland responsabiliza a Torra de haber alimentado la violencia de los CDR que “cometen actos vandálicos, intimidan y coaccionan” a los ciudadanos catalanes.

François Meylan también recuerda que el presidente de la Generalitat es un supremacista que recurre a argumentos racistas al calificar a los españoles como “bestias carroñeras con una tara en el ADN“. El mismo tipo de argumentos que utilizan los partidos de la extrema derecha europea que se han convertido en los principales aliados y protectores de Carles Puigdemont tras huir de España.

El denunciante pide a la Justicia Suiza se investigue a los “cómplices” de Torra en el país helvético. Al respecto, recuerda que la ANC ha abierto una delegación en Suiza para respaldar el movimiento separatista y aclara que no se trata de una asociación cultural, sino de una organización política que persigue fines ilegales en España.

Por último, recalca que durante los últimos años la Generalitat que hoy preside Quim Torra ha ejercido “la discriminación lingüística, la reescritura de la historia, la falsificación de los libros escolares, la incitación al odio, la victimización en las aulas”, la utilización de los Mossos como policía política y la estigmatización de los catalanes que no apoyan el secesionismo.

François Meylan también ha dirigido una queja a su Gobierno en la que pide que no permita desarrollar en suelo helvético operaciones de “desestabilización” de la democracia española. Meylan ha incorporado a su carta las fotografías de un acto organizado por la ANC y protagonizado por Marta Rovira, el pasado 8 de septiembre junto a la estación de Berna.

La ANC y Marta Rovira recogieron firmas en la calle para pedir que el gobierno suizo impulse una causa contra España en el Tribunal Internacional de La Haya. Al respecto, Meylan considera poco leal que el Gobierno suizo permita en su territorio este tipo de operaciones de desestabilización contra una democracia aliada. El ex policía y ex militar pide al Gobierno suizo que no cometa con Cataluña el error que cometió al reconocer, en 2008, la independencia de Kosovo.