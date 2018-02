Los vídeos del narco Carbajo ante el juez: “Trapero es el único que me ha ayudado”

El narcotraficante Manuel Gutiérrez Carbajo aseguró ante el juez instructor del caso Macedonia que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, “es el único que me ha ayudado” y reconoció que mantenía una relación de “amistad” con él.

Carbajo se encuentra ahora a la espera de juicio, imputado por los delitos de asociación ilícita, soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. La instrucción del caso Macedonia puso en evidencia los vínculos que mantenía con numerosos miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos el mayor de los Mossos, Josep Luís Trapero.

OKDIARIO da a conocer hoy tres fragmentos de la declaración de Carbajo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. En el primer fragmento, Carbajo responde con evasivas a las preguntas que le plantea el magistrado sobre su relación con el narcotráfico.

“¿Tuvo usted algún negocio de tráfico de drogas?”, le preguntó el juez, “¿No tenían ustedes tres toneladas de cocaína en su tienda de coches en San Andrés de la Barca? ¿No distribuían la cocaína en sacos de 50 kilos a los revendedores?”. Estas preguntas están basadas en los testimonios que había recogido el juez durante la instrucción.

Tres toneladas de cocaína

A continuación, el magistrado preguntó a Carbajo sobre los vínculos que mantenía con miembros de las fuerzas de seguridad: “¿No estaban presentes un comisario de Policía y un alto miembro de la Guardia Civil, y cuando venían un revendedor le indicaban: si tienes algún problema, me llamas a mí que ellos te lo resuelven?”. “Eso es mentira, señoría“, se limitó a contestar Carbajo.

El magistrado continuó: “¿No es éste, el tráfico de drogas, el motivo por el que conoció a Dani el Francés? ¿No denunció usted a Dani el Francés a algún cuerpo policial y se quedó con las tres toneladas de cocaína?” Esta vez, Carbajo repuso: “Yo no lo he denunciado, ni está detenido, ni yo sé nada de eso, señoría”. El magistrado planteó una última pregunta al imputado: “¿Tiene usted alguna relación con José Mestre?” Carbajo se mostró impasible: “¿José Mestre? Ni le conozco, lo he leído en los periódicos“.

Como ha informado OKDIARIO, la investigación judicial puso en evidencia vínculos entre Carbajo y el ex director general de TerCat José Mestre Fernández, que fue condenado a nueve años de cárcel por facilitar la entrada de un alijo de 187 kilos de cocaína, ocultos en un contenedor de gambas congeladas, en la terminal de carga del puerto de Barcelona que dirigía.

Un permiso especial concedido por Servicios Penitenciarios de la Generalitat, que en aquel momento dependía del conseller de Justicia Germà Gordó, permite al naco Mestre salir todos los días de prisión, tras haber cumplido sólo uno de sus nueve años de condena.

De copas en un pub de Castelldefells

El segundo fragmento del vídeo que hoy ofrece OKDIARIO corresponde a las preguntas que Carbajo se negó a contestar, planteadas por la abogada de la acusación popular Sonia Reina sobre su relación con el mayor de los Mosos d’Esquadra.

“¿Recordaría usted el móvil que le regaló al señor José Luis Trapero?”, señala la letrada, “¿Recuerda usted alguna comida en el restaurante Los Chusqueros de Santa Perpètua de Mogoda? ¿Y en los restaurantes La Canasta o el Tritón con el señor José Luis Trapero?”

Ante el silencio del narcotraficante, la abogada le planteó una última pregunta: “¿Recuerda usted haber quedado para tomar unas copas por la noche en el pub que se llama La Isla, en Castelldefells, que está a dos puertas de su casa, con el señor Trapero?” Carbajo respondió con silencio y desdén, con la mirada perdida, ante estas preguntas.

El último fragmento –que aparece subtitulado, debido a la mala calidad del sonido– corresponde a otra sesión de los interrogatorios. Esta vez, Carbajo reconoció ante el juez Aguirre su relación de amistad con Trapero, quien le había proporcionado protección porque se sentía amenazado tras declarar como testigo en la causa sobre el pago de sobornos en los clubs de alterne Riviera y Saratoga de Castelldefells.

“Trapero ya no me coge el teléfono”

“Te prometen, te prometen, pero luego la hora de la verdad…”, explicó Carbajo durante el interrogatorio con su peculiar estilo atropellado, “yo tenía unos problemas en mi casa y he llamado y, exceptuando al comisario don José Luis Trapero, que es aquí la única persona que yo he visto que ha venido, ha puesto a hombres… Es un hombre que yo, para mí, no puedo decir nada incorrecto de él“.

“En lo que ha podido me ha ayudado“, añadió en alusión a Trapero, “cuando han intentado tres veces entrar en mi casa, cuando he ido a poner una denuncia ha llamado a un agente. Ha sido para mí la única persona que por lo menos me ha respondido. Hasta hace seis o siete meses, que ya no me coge el teléfono“.

“¿Y por qué no le coge el teléfono?”, se interesó el magistrado. “No lo sé, no me coge nadie el teléfono”, constató Manuel Gutiérrez Carbajo. Efectivamente, la instrucción del caso Macedonia dirigida por el juez Joaquín Aguirre puso en evidencia que en un solo año el narco Carbajo había hablado por teléfono 224 veces con Josep Lluís Trapero, quien en aquel momento era el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos.

Y este tráfico de llamadas se interrumpió repentinamente, el mismo día que el juez Aguirre ordenó pinchar el teléfono del narcotraficante. Como ha informado OKDIARIO, el magistrado mantiene imputados al subinspector Antoni Salleras y a otros cuatro mossos, que formaban parte de la Unidad Adscrita dirigida por Trapero, por considerar que le engañaron para proteger al narco Carbajo.