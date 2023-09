La última bomba de Petro: tiene Asperger según su hermano

El presidente de Colombia, el ex terrorista Gustavo Petro, no para de dar titulares. Esta vez no ha sido su hijo, Nicolás, ni ninguno de sus colaboradores. Se trata de su hermano Juan Fernando Petro quién ha desvelado la verdadera razón de las pellas que el mandatario hace constantemente: el síndrome de Asperger.

Según Juan Fernando Petro, a los dos les diagnosticaron esta especie de autismo en su juventud. Sin embargo, el del presidente sería más severo, lo que hace que se aísle y por eso su ausencia en reuniones y hasta en encuentros con líderes mundiales.

«Cuando éramos jóvenes éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio drástico en los dos. Mi padre nos llevó al psicólogo y nos dijo que teníamos ese síndrome de autismo, Asperger», afirmó en una entrevista.

«Él vive en su propio mundo. Está en su mente y a veces el mundo exterior no le importa. Él no es solo inteligente, desde mi punto de vista es un genio, y eso lo aleja más del promedio de la gente. No porque él sea un arrogante, soberbio o orgulloso, sino por su misma condición», añadió.

Esa también sería la causa, según Juan Fernando Petro, por la que al jefe del Estado colombiano parece que no le afectan muchos de los hechos que suceden en el país.

En la entrevista señaló que el mandatario tiene como apoyo a su hija menor Antonella, por encima incluso de la Primera Dama, Verónica Alcocer. Y que el proceso judicial contra su hijo Nicolás se ha convertido en un «dolor que lleva por dentro».

«La última vez que lo vi, hace dos semanas, lo hallé en su oficina, meditativo y solo. Sé que todo esto que ha pasado con Nicolás lo ha golpeado mucho, aunque él hacia afuera trata de mostrar serenidad», admitió.

La salud de Petro ha sido objeto de rumores durante todo el verano. Sus adversarios han afirmado que tiene un problema de adicción a drogas o que esconde una enfermedad que le impide desempeñar sus funciones. La situación ha provocado que incluso algunos diputados de la oposición -del Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe y Cambio Radical del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras- solicitaran que el gobernante se sometiera a un examen médico para determinar su verdadero estado de salud y su capacidad para ejercer el cargo.

Reacción de Petro

Pero si no deja de ser sorprendente la afirmación tan rotunda del hermano de Gustavo Petro, tampoco tiene desperdicio la reacción en las últimas horas del propio presidente desde su cuenta de X (antes Twitter).