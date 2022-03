Las fuerzas armadas ucranianas afirman que han acabado con la vida de otro general ruso en la región de Jersón, al sur del país. Olexei Arestóvich, asesor del jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, ha informado a la prensa en la capital ucraniana de que en la jornada de ayer las fuerzas armadas ucranianas abatieron al comandante de la armada rusa número 49, Yakov Vladimírovich Rezántsev.

Según el asesor, citado por la agencia ucraniana Ukrinform, el teniente general murió en un aeropuerto en Chronobayivka, en la región de Jersón, el mismo lugar donde hace una semana el ejército ucraniano mató al teniente general Andréi Mordvíchev.

The #Ukrainian media quoted the AFU as saying that Lieutenant General Yakov Rezantsev, commander of the 49th Combined Arms Army of the Southern Military District, was slain pic.twitter.com/bSjonCgSQ2

