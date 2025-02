El presidente de EEUU, Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han hablado tras la crisis de los aranceles y han llegado a un acuerdo tras «una conversación amistosa». Sheinbaum ha anunciado este lunes que Trump se ha comprometido a pausar durante un mes los aranceles del 25% que debían entrar en vigor este martes.

Además, han acordado que México enviará 10.000 soldados a la frontera estadounidense para ayudar en las tareas de impedir el paso de inmigrantes a EEUU.

Así lo ha asegurado Trump en sus redes sociales, que revela esta decisión comercial va acompañado del compromiso de México de desplegar hasta 10.000 soldados de la Guardia Nacional en su frontera entre México y EEUU «para impedir el tráfico de drogas, particularmente fentanilo, y de inmigrantes ilegales a nuestro país».

I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican Soldiers on the Border separating Mexico and the United States. These soldiers will be specifically designated to stop the flow of…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 3, 2025