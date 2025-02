Trump encarga al Departamento de Justicia crear una división para defender a los cristianos

El presidente Donald Trump ha firmado este jueves un decreto en defensa de los cristianos. Trump has anunciado este jueves en el acto del Desayuno Nacional de Oración en Washington un decreto, en el que encarga al Departamento de Justicia crear un nuevo grupo de trabajo para «erradicar el sesgo anticristiano» y defender al cristianismo en Estados Unidos. Trump ha elogiado a la nueva fiscal general Pam Bondi como una «gran persona», la cual dirigirá el nuevo grupo de trabajo.

«Ya era hora, ¿verdad? Prejuicios anticristianos. Sí, nunca había oído hablar de eso, ¿verdad? Pero lo hay», ha reconocido Trump. «La misión de este grupo de trabajo será poner fin a todas las formas de persecución y discriminación anticristiana dentro del gobierno federal, incluyendo en el Departamento de Justicia, que fue absolutamente terrible. El IRS (Hacienda), el FBI, terrible, y otras agencias».

Durante el acto en Washington, el presidente ha destacado que el grupo de trabajo también «perseguirá la violencia anticristiana y el vandalismo en nuestra sociedad y para mover cielo y tierra para defender los derechos de los cristianos y los creyentes religiosos en todo el país».

«Mientras esté en la Casa Blanca, protegeremos a los cristianos en nuestras escuelas, en nuestro ejército, en nuestro gobierno, en nuestros lugares de trabajo, hospitales y en nuestras plazas públicas, y volveremos a unir a nuestro país como una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos», ha resaltado Trump.

En este sentido, Trump ha reconocido que «a lo largo de la historia, los que han buscado el control y la dominación sobre los demás siempre han intentado la conexión entre la gente y el Creador. Al mismo tiempo, toda nación con grandes sueños y gran ambición ha reconocido que no hay recurso más valioso que la fe en el corazón de nuestro pueblo. Es lo que hace grande a nuestra nación y hace grandes a otras naciones. Cuando no se tiene, no se ven grandes naciones. Sin Dios, estamos aislados y solos, pero con Dios, nos dicen las Escrituras, todo es posible», dijo Trump.