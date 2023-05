Después de meses de evitar la crítica directa al ex presidente, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis entró este jueves en el cuerpo a cuerpo con Trump, criticando su respuesta a la pandemia del coronavirus y sus declaraciones sobre armas y el aborto. Eso sí, aseguró que si gana la carrera presidencial perdonará a Trump en el caso de ser condenado por el asalto al Congreso de enero de 2021.

Para el líder político de Florida, el Departamento de Justicia y el FBI han sido «instrumentalizados políticamente» en referencia al informe reciente del fiscal Durham que acusó a la policía federal de haberse inventado la historia de la trama rusa alrededor del expresidente.

Sin embargo, tuvo palabras este jueves de enfrentamiento con su rival más directo en el Partido Republicano. «Parece que Trump está representando a la izquierda política y yo he sido siempre alguien más anclado a los principios conservadores», señaló DeSantis en un debate dialéctico entre ambos candidatos para ver quién es más conservador. «No se ganan las elecciones a nivel nacional escorándose hacia la izquierda. Se gana solamente defendiendo una política audaz. Nosotros lo hemos demostrado en Florida. Yo nunca hundí nada de lo que hice», añadió.

De Santis dijo que Trump ha cambiado desde que se presentó la primera vez a presidente: «No sé qué le ha ocurrido a Donald Trump, pero no es la misma persona que cuando se presentó a presidente en 2015 y 2016, y creo que la dirección que él ha tomado con su campaña es errónea».

Hasta ahora, DeSantis había evitado criticar directamente a Trump, preocupado por enfadar a los votantes republicanos que tenían una visión favorable del expresidente. Pero ahora él es un candidato oficial y será difícil evitar el choque directo.

El gobernador de Florida, interrogado por las diferencias entre su candidatura y la del expresidente, señaló que existen diferencias ideológicas apuntando que la estrategia de Trump está basada en cuestiones personales, y recordando que en cuestiones como el aborto y la inmigración sus opiniones son más conservadoras que las de su rival.

De hecho, el tema del aborto se ha convertido en un elemento crítico de la campaña entre ambos. Hace unos días el expresidente cuestionó un firmado por DeSantis, que prohíbe el aborto en dicho estado cuando se detecta el latido fetal o en alrededor de las seis semanas de embarazo.

«Trump está orientándose hacia la izquierda en cuestiones judiciales, se está yendo a la izquierda en lo cultural e incluso se ha puesto del lado de Disney en mi contra», puntualizó el gobernador de Florida quien tuvo también palabras para criticar la respuesta a la pandemia del ex dirigente estadounidense: «Cuando entregó el país a Fauci en marzo de 2020, destruyó la vida de millones de personas», afirmó refiriéndose al doctor Anthony Fauci, quien desempeñó un papel relevante en EEUU para la respuesta a la pandemia y desde entonces ha sido ampliamente vilipendiado por muchos conservadores.

Respuesta de Donald Trump

Mientras DeSantis criticó abiertamente a Trump, el ex presidente posteo varios vídeos en Internet, donde se burló de él, utilizando su apodo favorito: Rob DeSanctimonious [Rob el mojigato].

«Rob DeSanctimonious y sus números en los sondeos están cayendo como una roca», dijo Trump. «La pregunta es, ¿Rob es solo joven, inexperto e ingenuo, o lo que es peor, es un loco que no tiene idea de lo que está haciendo? Nosotros ya tenemos a uno en activo [en referencia a Joe Biden], no necesitamos otro más».

También lo criticó por la gestión de la pandemia del coronavirus, recordando que el estado de Florida fue el tercero que más muertes acumuló en todo el país. «¿Qué tal si hablamos del hecho de que tuvo la tercera mayor cantidad de fallecidos de cualquier estado?», apuntando que incluso el gobernador de Nueva York, el malogrado demócrata, Andrew Cuomo, «lo hizo mejor», dado que fue el cuarto estado con más fallecidos por la enfermedad.

No es la primera vez que el ex mandatario carga contra la gestión sanitaria de DeSantis, pues en anteriores ocasiones le recriminó que «cerrase las playas» y decretase el confinamiento en el Estado, mientras que en otros rincones del país también gobernados por republicanos no llegaron a aprobarse tales medidas.