Si San Patricio es el santo patrón de Irlanda, Bono, el cantante irlandés de U2, va camino a ser el santo laico del buenismo, concepto que fía toda resolución de un conflicto a la panacea del intervencionismo humanitario y el diálogo. Así lo demostró este jueves 17 de marzo, festividad de San Patricio, enviándole a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un poema sobre la invasión rusa de Ucrania. Pelosi aprovechó el almuerzo anual de los Amigos de Irlanda en Washington para leer emocionada el poema de Bono y hacer así temblar al Kremlin.

“Recibí este mensaje esta mañana de Bono”, dijo Pelosi, añadiendo que el cantante “ha sido una parte muy irlandesa de nuestras vidas”. El poema compara al presidente ucraniano Volodímir Zelenski con San Patricio: «La tristeza y el dolor de Irlanda / Ahora es Ucrania / Y el nombre de San Patricio es ahora Zelenski».

Oh, San Patricio expulsó a las serpientes

Con sus oraciones, pero eso no es todo lo que se necesita

Porque la serpiente simboliza

Un mal que se levanta

Y se esconde en tu corazón, mientras se rompe

Y el mal se ha levantado mis amigos

De la oscuridad que habita en algunos hombres

Pero en el dolor y el miedo

Ahí es cuando los santos pueden aparecer.

Para expulsar a esas viejas serpientes una vez más

Y luchan por que seamos libres

Del psicópata en esta familia humana

La tristeza y el dolor de Irlanda

es ahora Ucrania

Y el nombre de San Patricio es ahora Zelenski

En las redes sociales las reacciones a este nuevo ejercicio de frivolidad de la Administración Biden ante una tragedia como la de Ucrania fueron desde el cachondeo a la indignación. «¿La foto de Pelosi y Biden es del Museo de Cera?», se pregunta con malicia un internauta.

