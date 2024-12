Dos personas han sido apuñaladas este día de fin de año en el centro de Berlín por un individuo sirio que parece haber elegido a las víctimas al azar. La Policía ya ha detenido al sospechoso, que llegó recientemente a Alemania procedente de Suecia.

El agresor ha robado un cuchillo en un supermercado de Charlottenburg (Berlin) y ha apuñalado a los dos hombres con él. Ambas víctimas han sido trasladadas al hospital. Tagesspiegel informa de que el presunto autor puede padecer una enfermedad mental. De ahí que, por el momento, las autoridades alemanas descartan un móvil terrorista, aunque han abierto la correspondiente investigación encaminada a averiguar las causas de la brutal agresión. «Los hallazgos iniciales indican que el sospechoso puede estar mostrando signos de enfermedad mental», han asegurado las autoridades berlinesas.

Según ha informado la Policía de Berlín o, el ataque comenzó en el supermercado Rewe. Allí, el atacante robó un cuchillo y apuñaló a su primera víctima en la tienda. Luego atacó a otro hombre en la acera frente a un hotel aledaño.

Según varios medios alemanes, el ataque no estuvo precedido de ninguna discusión. El atacante sirio habría apuñalado con fuerza a las dos víctimas Los hechos han ocurrido sobre las once de la mañana en el distrito berlinés de Charlottenburg, donde el sospechoso ha atacado con un cuchillo a alas víctimas, sin aparente motivo, dentro y fuera del supermercado. Ha herido a dos de ellos con el cuchillo robado. Un grupo de ciudadanos han tratado de detenerle en un primer momento hasta la llegada de la Policía. Según los primeros datos, el atacante sirio habría elegido a sus víctimas al azar en la calle de Berlín. No obstante, el suceso ha causado una gran alarma en la zona, ante la presunción de que se tratara de la acción terrorista de un lobo solitario, por lo que se ha producido un inusual despliegue de agentes policiales.

Hay que tener en cuenta que está muy cercano el atentado en que un terrorista que conducía un coche embestía a gran velocidad a cientos de personas en un mercadillo navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo causando cinco muertos y más de 200 heridos. El portavoz del Gobierno, Matthias Schuppe, confirmaba que se trató de un ataque terrorista, en el que el atacante recorrió unos 400 metros atropellando personas, antes de parar el coche y entregarse a la Policía.