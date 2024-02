Rusia condena al ganador del Nobel de la Paz, Oleg Orlov, a dos años y medio de prisión

Un tribunal de Moscú ha condenado al activista y ganador del Nobel de la Paz en 2022, Oleg Orlov, a dos años y medio de cárcel por criticar la invasión de Ucrania. El activista publicó en 2022 un artículo en el que criticaba que «Rusia se encaminaba al fascismo», motivo por el que fue enviado a juicio y tuvo que pagar 150.000 rublos (1.500 euros).

El juicio se volvió a repetir y Orlov fue condenado a 30 meses entre rejas. El ganador del Nobel ha defendido su inocencia ante los jueces, alegando que «no se puede procesar a nadie por expresar sus opiniones, sean o no críticas con las Fuerzas Armadas o el Gobierno», pero no ha podido evitar la sentencia.

One of Russia’s most prominent human rights campaigners Oleg Orlov led from court, handcuffed, sent to prison for “repeatedly discrediting” the Russian army. pic.twitter.com/QcndhafphD

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 27, 2024