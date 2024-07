El Rey escribe una carta a Trump para expresarle su apoyo por el «terrible ataque»

El Rey Felipe VI ha enviado este domingo una carta al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para transmitirle su apoyo y el de la Reina Letizia por el «terrible ataque» que han «sufrido durante un acto electoral en Pensilvania». El jefe del Estado se ha mostrado «conmocionado» por los hechos ocurridos esta pasada madrugada.

El Rey, en la misiva remitida a Trump, también explica que quiere «expresar a todo el querido pueblo de los Estados Unidos de América» su «más enérgica condena ante cualquier acto de violencia, más aún cuando se dirigie contra los valores de la democracia».

Los Reyes desean «un completo restablecimiento, así como el de las personas heridas» y mandan sus «condolencias a la familia de la persona fallecida». Felipe VI finaliza la misiva trasladándole a Donald Trump, que en otoño optará a la reelección contra Joe Biden, su «más alta consideración y estima personal».

El candidato republicano sufrió un atentado en un acto de campaña en Butler (Pensilvania) este sábado. Un tirador alcanzó a Trump en la cabeza, pero no le dio el cráneo sino que, por milímetros, el proyectil le impactó en la oreja derecha. Uno de los disparos sí alcanzó mortalmente a uno de los seguidores de Trump que habían acudido a presenciar su mitin.

El ex presidente de los Estados Unidos fue evacuado consciente, con la cabeza ensangrentada. Al menos se escucharon ocho disparos, tres de ellos antes de que los agentes del Servicio Secreto se abalanzaran a proteger a Trump. Instantes después, el dispositivo de seguridad abatía al tirador, que se encontraba en la cubierta de un edificio de una planta situado a unos metros del escenario del mitin.

En un principio, Trump se agachó rápidamente después de que comenzaran las detonaciones. Entonces, los asistentes al mitin empezaron a gritar. Trump fue asistido por los agentes del Servicio Secreto de la Casa Blanca que tiene asignados para su protección como candidato. Los agentes gritaron a la multitud que se agachara y se cubriera, y sacaron a los miembros de los medios de comunicación de la tribuna de prensa desde el que estaban siguiendo el discurso de Trump.

WATCH: President Trump, with blood on his face, raises a fist to crowd after incident at PA rally pic.twitter.com/DkdEqxxANy

— Breaking911 (@Breaking911) July 13, 2024